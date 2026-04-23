Halo : Le projet de Battle Royale recyclé en extraction shooter ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 avril 2026 à 17h32
Sujet de nombreuses rumeurs après le lancement de Halo Infinite, le projet de Battle Royale dans l'univers des Spartans a finalement été abandonné. Mais de nouveaux bruits de couloir suggèrent qu'il pourrait revenir sous une nouvelle forme très populaire.
Halo : Le projet de Battle Royale recyclé en extraction shooter ?

Depuis le début des années 2020, de nombreuses licences ont voulu copier le succès de Fortnite en créant leur propre Battle Royale. Si certains ont réussi comme Call of Duty avec Warzone, d'autres se sont cassé les dents ou ont été contraints d'abandonner le développement d'un tel projet. Ce fut le cas de 343 Industries et Certain Affinity en 2022, avec l'annulation d'un Battle Royale dans l'univers de Halo Infinite.

Cependant, il semble que les développeurs n'aient pas totalement tourné la page et qu'ils auraient transformé cette idée abandonnée en un tout nouveau jeu. C'est ce que suggère une rumeur partagée par le YouTubeur Rebs Gaming. 

Project Eker, un spin-off de Halo façon extraction shooter orienté PvE ?

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Dans une vidéo publiée le 22 avril 2026, il évoque le projet de Battle Royale de Halo. À l'époque, ce dernier possédait le nom de code « Project Tatanka ». Mais suite à son annulation, il aurait été repensé au début de l'année 2023 et aurait changé de nom de code. Désormais connu sous le pseudonyme « Project Eker », le titre prendrait la forme d'un extraction shooter développé sous Unreal Engine. 

Un tel choix semble logique car le genre de l'extraction shooter a gagné en popularité ces dernières années, notamment avec des titres comme ARC Raiders ou Helldivers 2. Cependant, l'espoir de voir ce nouveau jeu voir le jour est encore incertain. 

Un titre très silencieux malgré plusieurs années de développement

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Rebs Gaming précise dans sa vidéo que les dernières nouvelles liées au projet remontent à l'été 2023. Cela ferait donc bientôt 3 ans que l'extraction shooter à la sauce Halo n'a pas dévoilé d'images, de nom définitif ou même de billet concernant l'état du projet.

Miniature vidéo

Malgré tout, l'espoir est encore permis car Rebs Gaming est un insider possédant des sources assez fiables quand il parle de la saga Halo.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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