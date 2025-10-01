Halo vous donne rendez-vous dans quelques jours pour des révélations majeures

Dans un article publié sur leur site officiel, Halo Studios rappelle la tenue prochaine des championnats du monde de la franchise, mais annonce également dévoiler tous les projets à venir.
Pour les amateurs de la franchise Halo, l'attente commence à se faire sentir. À l'exception de la sortie de la série éponyme, le dernier jeu en date, Halo Infinite
, est sorti il y a bientôt 4 ans. Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent donc rapidement avoir des nouvelles du MasterChief et de ses troupes.
Halo Studios a annoncé il y a quelques mois que des annonces seraient faites pendant le mois d'octobre.
Mais le 1er octobre 2025, les créateurs de la célèbre franchise ont enfin donné des dates pour ces révélations très attendues. Le rendez-vous est fixé pour la fin du mois, lors du Halo World Championship.
Le présent et le futur de la franchise Halo présentés en détail le 24 octobre prochain
Via un article nommé « Road to HaloWC 2025 »
, les équipes de Halo Studios confirment qu'un segment consacré à l'avenir de la franchise sera diffusé sur la scène principale du Halo World Championship.
La présentation aura lieu le 24 octobre prochain en début d'après-midi. Cependant, cet horaire concerne les joueurs et spectateurs présents à Seattle pour la compétition. Les joueurs européens devront être devant leur écran le 25 octobre en plein milieu de la nuit
pour suivre ce segment en direct.
Le segment en question permettra aux équipes de partager « davantage sur ce sur quoi nous travaillons. Comme l'année dernière, nous serons sur la Main Stage pour en parler, mais cette fois, nous avons également prévu un panel en “deep dive” sur la Community Stage, à ne surtout pas manquer
».
Quelles pourraient être les annonces faites lors de ce segment de présentation ?
Il ne reste donc plus que quelques petites semaines à patienter avant de découvrir ce que la franchise Halo nous réserve. Au sein de la communauté, les pronostics se multiplient avec plus ou moins d'optimisme
.
Certains pensent qu'Halo Infinite recevra du nouveau contenu multijoueur ou que la franchise fera ses débuts sur PS5. Tandis que d'autres se mettent à rêver au lancement d'un nouvel opus de la saga ou à un éventuel remake du premier jeu. Pour le savoir, rendez-vous donc le 25 octobre prochain !
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