Halo pourrait avoir droit à 2 nouveaux jeux en 2026, dont un Fortnite-like

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 octobre 2025 à 18h06
À seulement quelques heures d'une présentation dédiée aux futurs projets de la franchise, une rumeur suggère que 2026 sera une année chargée pour Halo avec le lancement de deux projets très différents.
Halo pourrait avoir droit à 2 nouveaux jeux en 2026, dont un Fortnite-like
Dans quelques jours, la licence Halo va être sous le feu des projecteurs. Les équipes d'Halo Studios ont annoncé qu'une présentation détaillée sur l'avenir de la franchise aurait lieu pendant le Halo World Championship 2025. Cependant, les révélations pourraient bien être gâchées par des leaks provenant de la chaîne YouTube Rebs Gaming

Un Halo à la sauce Fortnite lancé dans quelques mois ?

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Le créateur de contenus est réputé pour la fiabilité de ses informations concernant la franchise vedette de Microsoft. Dans sa vidéo publiée le 17 octobre 2025, il affirme que deux jeux Halo sortiraient dans le courant de l'année 2026. Le premier serait un projet attendu de longue date par la communauté car il s'agirait du remake du premier opus de la saga : Halo: Combat Evolved

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Mais le deuxième jeu qu'il mentionne pourrait davantage surprendre la communauté. Rebs Gaming indique qu'un jeu-service dans la lignée de Fortnite serait actuellement en développement chez Halo Studios. Cependant, il possède peu d'informations sur le sujet à l'heure actuelle. De fait, il ignore notamment si ce jeu service sera un Battle Royale ou s'il proposera d'autres modes de jeu.

Halo 7, un autre projet secret en développement ? 

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Pour savoir si les révélations de Rebs Gaming sont vraies, il ne reste plus qu'à suivre le segment consacré au futur de la franchise Halo, dont la diffusion est prévue dans la nuit du 24 au 25 octobre 2025. Pourtant, un grand absent développé sous Unreal Engine 5 semble désespérément manquer à l'appel : Halo 7

Miniature vidéo

Cependant, ce projet n'a pas encore été officialisé et s'il est bien dans les tuyaux, il ne verrait pas le jour avant plusieurs années. Plusieurs théories évoquent un lancement en 2027 pour accompagner la sortie de la nouvelle console de Microsoft, mais il ne s'agit là que de spéculations. Mais Halo 7 va-t-il enfin se montrer et avez-vous envie de voir l'annonce devenir une réalité ? Réponse dans quelques jours !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Miaous (invité) Le 20/10/2025 à 18:51

Mouais, c'est pas forcément la bonne idée... fortnite c'est finito pipo et halo c'est pas un jeu pour les gamins