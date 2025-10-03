Halo: Combat Evolved : Un remake actuellement en développement confié à un célèbre studio ?

Les rumeurs annonçant un remake pour le premier opus de la saga Halo se multiplient sans jamais se confirmer. Mais un nouvel indice suggère que le projet est bien en cours et qu'il a été confié à un studio ayant déjà travaillé sur la franchise.
Dans quelques jours, Halo Studios dévoilera tous les projets en cours liés à la franchise. Cependant, les insiders multiplient les rumeurs concernant les aventures du Master Chief, et ce depuis le début de l'année 2025.
Officiellement, Halo Studios n'a confirmé aucune d'entre elles, laissant planer le doute chez les joueurs. Néanmoins, un nouveau jeu pourrait bien arriver sur nos consoles, plus de 4 ans après Halo Infinite
. D'ailleurs, il devrait combler celles et ceux qui étaient là au lancement de la licence car le titre en préparation serait un remake de Halo: Combat Evolved
.
Le remake du premier jeu Halo bientôt dévoilé ?
La rumeur en question a été relayée par l'insider Rebs Gaming dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube
. Dans celle-ci, il déclare que le remake du premier jeu Halo serait bel et bien en cours de développement, mais il révèle également une autre information majeure. En effet, il confie à sa communauté que le projet aurait été confié à Abstraction, un studio néerlandais appartenant à Virtuos
.
L'insider pense qu'Abstraction est aux manettes car plusieurs indices accessibles à tous semblent confirmer cette théorie. D'une part, il est possible de trouver Halo Studios dans la liste des partenaires visibles sur le site du studio. Cependant, ce détail peut prêter à confusion car Abstraction a développé Halo: The Master Chief Collection. D'autre part, un second indice, visible sur le profil LinkedIn de l'un de ses membres
, suggère qu'il travaille sur « un AAA non annoncé lié à la conception de missions de campagne
».
Une rumeur presque confirmée par un média spécialisé ?
Il ne s'agit pour le moment que de rumeurs, celles-ci ne doivent donc pas être considérées comme des annonces officielles tant que le segment d'Halo Studios n'a pas été diffusé. Néanmoins, un ultime indice sous-entendrait que les informations partagées par Rebs Gaming sont vraies.
En effet, le média XboxEra a relayé l'information
tout en ajoutant une information capitale. Dans l'article en question, les journalistes précisent que « nous pouvons confirmer de manière indépendante que le rapport concernant les partenaires de développement est exact, tout comme l'approche hybride du moteur adoptée. Il est important de préciser que Halo Studios est le principal responsable du projet
».
Alors le remake de Halo: Combat Evolved sera-t-il présenté pendant le Championnat du monde de la franchise ? Réponse dans quelques jours !
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