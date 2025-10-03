Halo: Combat Evolved : Un remake actuellement en développement confié à un célèbre studio ?



le 03 octobre 2025 à 12h07 Publié par Justine Manchuelle le 03 octobre 2025 à 12h07

Les rumeurs annonçant un remake pour le premier opus de la saga Halo se multiplient sans jamais se confirmer. Mais un nouvel indice suggère que le projet est bien en cours et qu'il a été confié à un studio ayant déjà travaillé sur la franchise.