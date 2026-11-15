Take-Two, l'éditeur de GTA 6, refuse catégoriquement un rachat, même contre 55 milliards de dollars

Alors que GTA 6 bat déjà des records avant même sa sortie, le patron de Take-Two affirme son indépendance. Strauss Zelnick rejette catégoriquement l'idée d'un rachat similaire à celui d'Electronic Arts, estimant que la taille de son entreprise garantit déjà sa compétitivité sur le marché.

Alors que l'industrie du jeu vidéo est marquée par une vague de consolidations historiques, la maison mère de Rockstar Games et 2K Games choisit une tout autre voie. Interrogé récemment dans l'émission de David Rubenstein sur Bloomberg, le directeur général de Take-Two, Strauss Zelnick, a été très clair concernant l'avenir financier de son entreprise. À la question de savoir s'il envisageait de vendre la société, à l'instar de ce qu'ont fait deux de ses plus grands concurrents récemment, le dirigeant a fermement écarté cette hypothèse. Bien que les noms n'aient pas été prononcés, les rachats d'Activision Blizzard par Microsoft et d'Electronic Arts planent sur la discussion.

Une taille critique déjà largement atteinte

Pour Strauss Zelnick, la recherche d'une croissance artificielle par le biais d'une acquisition n'a aucun sens à ce stade de développement. L'entreprise estime avoir suffisamment fait ses preuves en tant qu'entité autonome sur le marché ultra-concurrentiel du divertissement numérique.

Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions très bien réussir en tant qu'entreprise indépendante. Et maintenant, nous sommes une entreprise plutôt grande. Nous avons atteint la taille critique et nous en sommes à un point où notre bilan financier est excellent. À la fin de cet exercice, nous devrions à nouveau être une entreprise avec une trésorerie nette positive. Nous ne sommes pas dans une situation où nous avons besoin de faire partie d'une plus grande organisation pour être compétitifs.

















Le rouleau compresseur GTA 6

Il faut dire que les perspectives financières de Take-Two sont exceptionnelles, portées par l'arrivée imminente du prochain grand titre de Rockstar Games. Le futur jeu d'action en monde ouvert pulvérise déjà tous les compteurs. Il s'agit tout simplement du titre le plus précommandé de tous les temps sur les boutiques PlayStation et Microsoft. Il aura d'ailleurs déjà recensé plus de 12 millions de précommandes.

Strauss Zelnick explique que dans le secteur du divertissement, la taille de l'entreprise compte uniquement lorsqu'elle se situe sous un certain seuil. En dessous d'un milliard de dollars de revenus, il est complexe de maintenir une équipe créative de pointe et d'assurer une distribution mondiale tout en survivant aux inévitables échecs commerciaux. Cependant, Take-Two a largement dépassé ce cap. Les prévisions de l'entreprise tablent sur des revenus allant de 8 à 8,2 milliards de dollars pour l'exercice fiscal en cours. À ce niveau, une taille supplémentaire n'aide pas nécessairement à mieux réussir.

Éviter le destin tragique des studios rachetés

Cette confiance s'appuie également sur un catalogue de licences que le dirigeant qualifie de meilleure collection de l'industrie. Avec des franchises monumentales comme Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands ou encore BioShock, l'éditeur possède un arsenal suffisant pour dicter ses propres règles.

Rester indépendant permet surtout d'éviter les restructurations qui suivent souvent les fusions colossales et les licenciements qui vont avec. Le rachat récent d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners a laissé des traces. Cette opération, qui a impliqué une dette de 20 milliards de dollars, s'est soldée par des décisions drastiques, notamment la fermeture du célèbre studio BioWare et l'annulation du cinquième volet de la saga Mass Effect.

Pour les joueurs attachés aux productions de Take-Two, cette volonté farouche de préserver le modèle actuel apparaît donc comme une excellente nouvelle pour la stabilité des futures créations.

Rappelons enfin, si tant est que l'information ne soit pas de notoriété générale, que Grand Theft Auto VI sort ce 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.