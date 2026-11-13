« Leur meilleur travail » : La déclaration forte du patron de Take-Two à quelques jours de GTA 6, qui évoque la suite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 15h43
À quelques jours de la sortie très attendue de Grand Theft Auto 6, le PDG de Take-Two confirme que le développement est terminé. Alors que les précommandes battent des records, Rockstar se tourne déjà vers la suite, laissant planer le mystère sur l'avenir de la franchise.
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« Leur meilleur travail » : La déclaration forte du patron de Take-Two à quelques jours de GTA 6, qui évoque la suite

À quelques jours de la sortie historique de Grand Theft Auto VI prévue pour ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, l'effervescence est à son comble. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, a profité du dernier appel avec les investisseurs pour faire le point sur la situation. Sans surprise, le développement du jeu le plus attendu de la décennie est désormais achevé, et les équipes se préparent à assurer un lancement technique irréprochable. Mais au-delà de cette sortie imminente, les regards se tournent déjà vers l'avenir du studio.

Un lancement imminent et des précommandes historiques

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Lors de la présentation des résultats financiers de l'entreprise, Strauss Zelnick n'a pas tari d'éloges sur le travail accompli par les développeurs de Rockstar. Il a tenu à rassurer les investisseurs et les joueurs sur l'état d'avancement du projet, tout en soulignant que la campagne promotionnelle était elle aussi parfaitement en place.

Rockstar a terminé le développement de GTA 6. Cela ne vous surprendra peut-être pas, puisque nous sommes à dix jours de la sortie. Ils ont accompli leur meilleur travail, et cela arrivera bientôt aux consommateurs. Ils sont en pleine campagne marketing, qui est également, sans surprise, totalement aboutie. À ce stade, le travail de l'organisation est de s'assurer que nous faisons un travail irréprochable sur le plan technique pour livrer ce produit aux consommateurs. Ensuite, bien sûr, Rockstar se concentrera sur ce qui vient après, et ils l'annonceront en temps voulu.

L'engouement autour du titre se traduit déjà par des chiffres vertigineux. PlayStation a récemment confirmé sur les réseaux sociaux que le jeu est devenu le titre le plus précommandé de l'histoire du PlayStation Store. Xbox a fait une annonce similaire concernant sa propre boutique numérique. De plus, le titre sera accessible via le Cloud Gaming sur Xbox One, tandis que PlayStation proposera le Remote Play sur le PS Portal et les smartphones. Les joueurs PC, en revanche, sont pour le moment exclus, mais une annonce devrait se faire prochainement.

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Quel avenir pour la franchise après la sortie ?

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La mention de la suite des événements par le dirigeant soulève de nombreuses interrogations. Si le sujet précis reste un secret bien gardé, la communauté s'attend majoritairement à l'annonce d'une nouvelle itération de GTA Online, et de la version PC. Cette version exploiterait les mécaniques de jeu, le cadre géographique et la fidélité visuelle du nouveau volet. La question de la transition des millions de joueurs actuels vers cette potentielle nouvelle plateforme reste cependant entière et représente un défi de taille pour l'éditeur.

Mais GTA 6 devrait être au centre de l'attention de Rockstar durant de nombreux mois, entre les mises à jour pour corriger des problèmes, celles pour du contenu et les versions Online et PC, le studio ne devrait pas se pencher sur un nouveau projet de sitôt.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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