GTA 6 devient officiellement le jeu le plus précommandé de l'histoire

Avant même sa sortie prévue la semaine prochaine, GTA 6 vient de marquer l'histoire du jeu vidéo. Sony et Microsoft ont confirmé que le titre de Rockstar Games est officiellement devenu le jeu le plus précommandé de tous les temps sur leurs boutiques en ligne respectives.

L'attente touche à sa fin et les chiffres donnent déjà le vertige. Alors que le lancement officiel de Grand Theft Auto VI est prévu pour la semaine prochaine, le titre de Rockstar Games vient de franchir un cap historique. Sony et Microsoft ont pris la parole pour confirmer ce que beaucoup pressentaient, le nouveau monde ouvert de la franchise culte a battu tous les records de précommandes sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Une performance monumentale qui témoigne de l'impatience des joueurs après plus d'une décennie d'attente.

Un record historique face à Cyberpunk 2077

Selon les données publiées par le cabinet d'analyse Sensor Tower, les ventes anticipées de ce nouveau volet ont atteint des sommets vertigineux. Les estimations font état de près de dix millions de copies précommandées à travers le monde (soit deux millions de plus en une semaine). Ce chiffre permet au jeu de surpasser largement l'ancien détenteur du record, Cyberpunk 2077, qui avait enregistré un peu plus de huit millions de réservations avant son lancement. La performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'est construite en un temps record.

Financièrement, la prouesse est tout aussi impressionnante. Le titre a déjà généré environ 942 millions de dollars de revenus, frôlant ainsi la barre symbolique du milliard de dollars avant même que les joueurs n'aient pu fouler les terres de Leonida. Ces statistiques confirment la suprématie incontestée de la licence sur l'ensemble de l'industrie du divertissement mondial.

















La domination écrasante de la console de Sony

Dans le détail des plateformes, la répartition des ventes montre une très nette avance pour la machine japonaise. Toujours selon les informations de Sensor Tower, la PlayStation 5 s'accapare environ 75 % des réservations globales, ce qui représente plus de sept millions d'unités vendues.

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De son côté, la Xbox Series affiche environ 25 % des parts, soit près de deux millions et demi de copies. Cette différence s'explique en grande partie par le parc de consoles installées, nettement à l'avantage de Sony, ainsi que par les accords de partenariat marketing liant le constructeur à Rockstar Games.

Les constructeurs célèbrent cet engouement sans précédent

Face à ce raz de marée commercial, les deux géants de l'industrie n'ont pas manqué de réagir officiellement. Sur le PlayStation Blog, à l'occasion de l'ouverture des prétéléchargements, Sony a partagé son enthousiasme avec sa communauté.

Grand Theft Auto 6 est désormais le jeu le plus précommandé de l'histoire du PlayStation Store.

Le titre le plus précommandé de tous les temps sur le Microsoft Store.

Peu de temps après cette déclaration, Microsoft a emboîté le pas sur son portail Xbox Wire . La firme américaine a utilisé des termes similaires pour qualifier ce succès retentissant.

Il faut admettre que l'inverse aurait été surprenant. Après treize longues années de patience depuis le cinquième épisode, la fièvre autour de cette sortie dépasse le simple cadre du jeu vidéo. Des événements culturels entiers se sont organisés autour de cette attente, dont un festival juste après la sortie. La seule véritable surprise reste la rapidité avec laquelle ce record absolu a été pulvérisé, confirmant que le roi incontesté de l'industrie est bel et bien de retour pour réclamer sa couronne.