GTA 6 : Take-Two renvoie la balle à Rockstar pour les versions PC, physique et même Switch 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2026 à 17h09
Alors que Grand Theft Auto 6 s'apprête à bousculer l'industrie du jeu vidéo, les questions autour d'une version physique et d'un portage PC restent sans réponse. Lors du dernier bilan financier, le PDG de Take-Two a clarifié la situation : c'est Rockstar Games qui dictera le calendrier.
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GTA 6 : Take-Two renvoie la balle à Rockstar pour les versions PC, physique et même Switch 2

Le lancement de Grand Theft Auto VI approche à grands pas et s'annonce déjà comme le plus grand événement de l'histoire du divertissement. Dépassant les attentes fixées par les plus grands films et albums musicaux, le titre phare de Rockstar Games cristallise toutes les attentions. Cependant, un détail technique continue de faire parler au sein de la communauté avec l'absence d'une édition physique sur disque au moment de la sortie.

Le PDG de Take-Two botte en touche

Cette décision s'inscrit dans une tendance globale de l'industrie, orientée vers le tout numérique. Toutefois, face aux récents débats sur la préservation des jeux et la propriété numérique, il est tout à fait compréhensible que de nombreux fans se sentent lésés par cette stratégie. Les regards se sont donc naturellement tournés vers la direction de l'éditeur pour obtenir des éclaircissements.

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Lors de la présentation des résultats financiers trimestriels de Take-Two Interactive, l'entreprise a partagé des chiffres vertigineux. Avec des revenus atteignant un 1,3 milliard de dollars entre juillet et septembre, la santé financière du groupe est au beau fixe. Les précommandes pour ce nouvel opus dépassent d'ailleurs largement les prévisions les plus optimistes.

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Au cours de cette conférence, Strauss Zelnick, le président-directeur général de l'entreprise, a été interrogé par les investisseurs sur l'avenir du jeu. Les questions portaient notamment sur une éventuelle sortie au format physique, ainsi que sur les portages destinés au PC et à la future Nintendo Switch 2. Fidèle à ses habitudes, le dirigeant a esquivé la question avec une réponse très claire.

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Cette déclaration confirme que seul Rockstar Games aura le privilège d'annoncer les futures versions de son jeu, tout en ayant, semble-t-il, le dernier mot. Historiquement, le studio a toujours privilégié les consoles de salon au lancement, laissant les joueurs PC patienter de longs mois. Ce fut le cas pour Grand Theft Auto V ainsi que pour Red Dead Redemption 2, et tout porte à croire que ce schéma se répétera pour ce nouveau volet, même si l'attente pourrait être moins longue. Mais à ce jour, aucune officialisation de la version PC n'a eu lieu.

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Quant à la possibilité de voir le titre tourner sur la très attendue Nintendo Switch 2, le mystère reste entier. Les contraintes techniques d'un monde ouvert aussi ambitieux pourraient représenter un frein majeur pour la machine du constructeur japonais. En attendant que Rockstar Games prenne la parole, les investisseurs de Take-Two peuvent se frotter les mains face à ce succès commercial d'ores et déjà garanti

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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