Pourquoi le patron de Take-Two (GTA) pense posséder le meilleur catalogue du jeu vidéo au monde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 novembre 2026 à 15h51
Si tous les regards sont tournés vers la sortie de Grand Theft Auto 6, le PDG de Take-Two Interactive rappelle que son entreprise ne se résume pas à cette seule franchise. Avec des dizaines de succès planétaires, l'éditeur revendique le catalogue le plus puissant de l'industrie.
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Pourquoi le patron de Take-Two (GTA) pense posséder le meilleur catalogue du jeu vidéo au monde

Si l'attente autour de Grand Theft Auto VI monopolise l'attention médiatique, la maison mère de Rockstar Games tient à remettre les pendules à l'heure. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, estime que son entreprise possède une force de frappe bien supérieure à un seul titre, aussi titanesque soit-il. L'éditeur s'appuie sur une multitude de licences historiques qui dominent le marché depuis des années.

Une domination qui dépasse largement les rues de Los Santos

Lors d'une entrevue accordée au Wall Street Journal, le dirigeant a tenu à défendre la diversité et la puissance du portfolio de son entreprise. Alors que les précommandes et les estimations de ventes pour le futur monde ouvert de Rockstar s'annoncent vertigineuses, Strauss Zelnick a rappelé quelques chiffres impressionnants pour illustrer son propos.

Nous avons quinze franchises qui se sont écoulées à au moins cinq millions d'unités pour un seul jeu. Je pense que nous avons la meilleure collection de propriétés intellectuelles du jeu vidéo, et cela se reflète dans nos revenus, nos bénéfices et notre capitalisation boursière.

Cette déclaration audacieuse souligne la volonté de l'entreprise de rassurer les investisseurs sur sa stabilité à long terme. La dépendance à une seule marque est souvent perçue comme un risque dans l'industrie culturelle, mais Take-Two prouve le contraire avec une régularité impressionnante dans ses succès commerciaux.

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Des chiffres de ventes qui donnent le vertige

Strauss Zelnick ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a tenu à lister les autres mastodontes qui composent le trésor de guerre de la société. Le western épique de Rockstar est évidemment en première ligne.

En plus de Grand Theft Auto, nous avons Red Dead Redemption, un titre massif. Il s'est vendu à plus de 65 millions d'exemplaires lors de sa dernière sortie. Nous avons aussi Red Dead Online, Grand Theft Auto Online, et NBA 2K, qui est le deuxième plus grand jeu de sport au monde, et le premier en Amérique du Nord.

Le catalogue ne s'arrête pas là. Lors d'une séquence de questions rapides, le dirigeant a également mentionné des piliers du jeu de tir et de la stratégie comme Borderlands, BioShock, WWE 2K et Civilization. L'entreprise est également très présente sur le marché mobile avec des succès colossaux tels que Words with Friends et Empires & Puzzles, assurant des revenus réguliers et massifs.

Un duel au sommet avec les autres géants de l'industrie

zelnick

Si l'affirmation de Strauss Zelnick peut sembler présomptueuse, elle mérite d'être nuancée en observant la concurrence. D'autres acteurs, comme Nintendo, possèdent des arguments de poids avec des univers intemporels comme Mario, Zelda ou Super Smash Bros, sans oublier leur implication majeure dans la machine à billets que représente Pokémon.

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Néanmoins, la puissance de frappe de Take-Two reste indéniable. L'éditeur parvient à conjuguer des succès critiques majeurs avec des performances commerciales hors normes. À l'approche de la fin d'année et de la campagne promotionnelle imminente pour le prochain volet de Grand Theft Auto, l'industrie toute entière semble retenir son souffle face au géant américain.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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