GTA 6 : Rockstar publie une vidéo plus vraie que nature et trompe les joueurs

À quelques jours de sa sortie, Grand Theft Auto 6 affole les compteurs et dévoile une séquence inédite sur Ocean Drive, qui a fait douter les joueurs. Mais la séquence semble bien tirer du jeu.

Après des années d'attente, Grand Theft Auto VI est presque là. D'ici quelques jours, le monde entier pourra poser les mains sur l'événement majeur de l'année et découvrir ce que Rockstar nous a réservé en nous baladant dans les rues de Leonida. Et le studio sait visiblement bien faire monter la température, en témoigne sa dernière vidéo, relayée sur certains de ses réseaux sociaux.

Une campagne marketing savamment orchestrée

C'est par le biais d'un compte sur les réseaux sociaux nommé Only in Dade qu'une nouvelle vidéo a fait son apparition. La séquence met en scène la célèbre avenue Ocean Drive de Vice City sous deux angles différents. L'un depuis un véhicule en mouvement et l'autre depuis le trottoir, où un passant filme la scène. Face au réalisme saisissant de l'extrait, de nombreux internautes ont d'abord cru à une création générée par intelligence artificielle. Rockstar Games a rapidement balayé ces doutes en partageant la vidéo sur son propre compte Instagram, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien d'images tirées du jeu.

















Cette publication n'a rien d'un hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à brouiller les pistes entre réalité et virtuel. La semaine passée, le studio s'était associé au célèbre garage West Coast Customs pour recréer les véhicules du jeu dans la vraie vie. La vidéo virtuelle reprend d'ailleurs exactement la même mise en scène que l'événement physique, le tout rythmé par un morceau officiel de l'album de Grand Theft Auto 6.

Cette campagne marketing, qui s'est seulement accélérée depuis quelques semaines, porte ses fruits étant donné que GTA 6 est devenu le jeu le plus précommandé de l'histoire des deux consoles, la PS5 et la Xbox Series, comme fièrement annoncé par Sony et Microsoft il y a quelques jours.

À l'heure actuelle, les estimations sont de 12 millions de précommandes, pour un revenu annoncé de 1,2 milliard de dollars, alors que la superproduction ne sort que ce 19 novembre. Nul doute que ce chiffre va encore grossir, et que les ventes vont exploser ces prochaines semaines, surtout si les retours sont positifs.

Quoi qu'il en soit, le grand rendez-vous est pris pour ce 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez hâte de le découvrir.