GTA 6 : Rockstar publie une vidéo plus vraie que nature et trompe les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 11h37
À quelques jours de sa sortie, Grand Theft Auto 6 affole les compteurs et dévoile une séquence inédite sur Ocean Drive, qui a fait douter les joueurs. Mais la séquence semble bien tirer du jeu.
Ajouter aux sources préférées
GTA 6 : Rockstar publie une vidéo plus vraie que nature et trompe les joueurs

Après des années d'attente, Grand Theft Auto VI est presque là. D'ici quelques jours, le monde entier pourra poser les mains sur l'événement majeur de l'année et découvrir ce que Rockstar nous a réservé en nous baladant dans les rues de Leonida. Et le studio sait visiblement bien faire monter la température, en témoigne sa dernière vidéo, relayée sur certains de ses réseaux sociaux.

Une campagne marketing savamment orchestrée

C'est par le biais d'un compte sur les réseaux sociaux nommé Only in Dade qu'une nouvelle vidéo a fait son apparition. La séquence met en scène la célèbre avenue Ocean Drive de Vice City sous deux angles différents. L'un depuis un véhicule en mouvement et l'autre depuis le trottoir, où un passant filme la scène. Face au réalisme saisissant de l'extrait, de nombreux internautes ont d'abord cru à une création générée par intelligence artificielle. Rockstar Games a rapidement balayé ces doutes en partageant la vidéo sur son propre compte Instagram, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien d'images tirées du jeu.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cette publication n'a rien d'un hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à brouiller les pistes entre réalité et virtuel. La semaine passée, le studio s'était associé au célèbre garage West Coast Customs pour recréer les véhicules du jeu dans la vraie vie. La vidéo virtuelle reprend d'ailleurs exactement la même mise en scène que l'événement physique, le tout rythmé par un morceau officiel de l'album de Grand Theft Auto 6.

Cette campagne marketing, qui s'est seulement accélérée depuis quelques semaines, porte ses fruits étant donné que GTA 6 est devenu le jeu le plus précommandé de l'histoire des deux consoles, la PS5 et la Xbox Series, comme fièrement annoncé par Sony et Microsoft il y a quelques jours. 

À lire également

GTA 6 devient officiellement le jeu le plus précommandé de l'histoire
Grand Theft Auto VI10 novembre 2026

GTA 6 devient officiellement le jeu le plus précommandé de l'histoire

Avant même sa sortie prévue la semaine prochaine, GTA 6 vient de marquer l'histoire du jeu vidéo. Sony et Microsoft ont confirmé que le titre de Rockstar Games est offici…

À l'heure actuelle, les estimations sont de 12 millions de précommandes, pour un revenu annoncé de 1,2 milliard de dollars, alors que la superproduction ne sort que ce 19 novembre. Nul doute que ce chiffre va encore grossir, et que les ventes vont exploser ces prochaines semaines, surtout si les retours sont positifs.

Miniature vidéo

Quoi qu'il en soit, le grand rendez-vous est pris pour ce 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez hâte de le découvrir.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 : Take-Two renvoie la balle à Rockstar pour les versions PC, physique et même Switch 2
Grand Theft Auto VI 12 novembre 2026

GTA 6 : Take-Two renvoie la balle à Rockstar pour les versions PC, physique et même Switch 2

Alors que Grand Theft Auto 6 s'apprête à bousculer l'industrie du jeu vidéo, les questions autour d'une version physique et d'un portage PC restent sans réponse. Lors du dernier bilan financier, le PDG de Take-Two a clarifié la situation : c'est Rockstar Games qui dictera le calendrier.
Le prochain GTA pourrait quitter les États-Unis
Grand Theft Auto VI 12 novembre 2026

Le prochain GTA pourrait quitter les États-Unis

Alors que Grand Theft Auto 6 s'apprête à sortir, Rockstar Games a évoqué l'avenir de sa franchise culte. Si la série est profondément ancrée aux États-Unis, le studio n'exclut pas totalement de délocaliser ses futures intrigues, ravivant ainsi les espoirs d'une aventure inédite à l'étranger.
GTA 6 semble comporter « beaucoup trop de scènes montrant des parties génitales », et ça aurait pu lui coûter cher
Grand Theft Auto VI 12 novembre 2026

GTA 6 semble comporter « beaucoup trop de scènes montrant des parties génitales », et ça aurait pu lui coûter cher

Grand Theft Auto 6 s'annonce comme l'épisode le plus mature de la saga. En Corée du Sud, le jeu a bien failli être purement et simplement interdit à la vente en raison d'une nudité jugée excessive par les régulateurs.
La sortie de GTA 6 force même Hollywood à revoir sa stratégie
Grand Theft Auto VI 12 novembre 2026

La sortie de GTA 6 force même Hollywood à revoir sa stratégie

L'onde de choc de GTA 6 ne se limitera pas au jeu vidéo. De Hollywood aux géants du streaming, l'industrie mondiale du divertissement retient son souffle. Face à un lancement qui s'annonce historique, le cinéma et la musique se préparent à affronter un concurrent d'une envergure inédite.
GTA 6 est-il dans le Game Pass ?
Grand Theft Auto VI 11 novembre 2026

GTA 6 est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de GTA 6 dans le Game Pass. Nous vous en parlons dans ce qui suit.
GTA 6 devient officiellement le jeu le plus précommandé de l'histoire
Grand Theft Auto VI 10 novembre 2026

GTA 6 devient officiellement le jeu le plus précommandé de l'histoire

Avant même sa sortie prévue la semaine prochaine, GTA 6 vient de marquer l'histoire du jeu vidéo. Sony et Microsoft ont confirmé que le titre de Rockstar Games est officiellement devenu le jeu le plus précommandé de tous les temps sur leurs boutiques en ligne respectives.

commentaire (0)