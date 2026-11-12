Le prochain GTA pourrait quitter les États-Unis

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2026 à 16h23
Alors que Grand Theft Auto 6 s'apprête à sortir, Rockstar Games a évoqué l'avenir de sa franchise culte. Si la série est profondément ancrée aux États-Unis, le studio n'exclut pas totalement de délocaliser ses futures intrigues, ravivant ainsi les espoirs d'une aventure inédite à l'étranger.
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Le prochain GTA pourrait quitter les États-Unis

À quelques jours seulement du lancement tant attendu de Grand Theft Auto VI, l'attention se tourne déjà vers l'avenir lointain de la franchise. Depuis des années, les joueurs se demandent si Rockstar Games osera un jour quitter le sol américain pour explorer de nouveaux horizons. Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North et responsable principal sur le nouveau volet, a récemment apporté un début de réponse lors d'une entrevue accordée au journal The Guardian.

Une ouverture inattendue vers l'international

Interrogé sur la possibilité de voir un futur épisode se dérouler en dehors des frontières des États-Unis, Rob Nelson a offert une lueur d'espoir aux fans réclamant un changement de décor. Bien que la réponse reste prudente, elle tranche avec le mutisme habituel du studio écossais sur ses projets à long terme.

Ne dites jamais jamais.

Cette courte déclaration suffit à relancer les spéculations. Il faut dire que l'idée de délocaliser la saga n'est pas totalement étrangère à l'histoire de la franchise.

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Le précédent londonien

À la fin des années 90, deux extensions du tout premier jeu avaient déjà emmené les joueurs dans la capitale britannique avec une aventure se déroulant en 1969 et une autre en 1961. Plus tard, en 2003, des rumeurs faisaient état d'un projet situé à Tokyo, une idée récemment confirmée par l'ancien développeur Obbe Vermeij qui a révélé que le studio avait sérieusement envisagé de confier un jeu à une équipe japonaise.

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L'Amérique reste la priorité absolue

Cependant, les amateurs de dépaysement devront s'armer de patience. Si la porte n'est pas fermée, Rob Nelson a rapidement tempéré les attentes en rappelant que le terrain de jeu actuel offre encore des possibilités infinies. Avec le sixième opus, la série transforme la ville de Vice City pour proposer Leonida, un État entier pensé comme un immense hommage satirique à la Floride.

Il y a encore tellement de choses à faire en Amérique. Je pense que nous sommes tous des étrangers face à cette version de l'Amérique. Peu importe où vous vivez, personne ne fait l'expérience de l'Amérique que nous dépeignons ici dans sa totalité.

Pour les créateurs, dont beaucoup travaillent depuis l'Écosse, cette vision caricaturale et exacerbée de la société américaine reste un terreau créatif inépuisable. L'équipe de développement ne semble donc pas pressée de tourner la page. Beaucoup estiment d'ailleurs que le titre qui succédera à l'aventure en Floride pourrait simplement marquer un grand retour à Liberty City, la version fictive de New York.

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En attendant de découvrir si la saga s'envolera un jour vers l'Europe ou l'Asie, les joueurs du monde entier se préparent à plonger dans l'univers le plus vaste et détaillé jamais conçu par Rockstar. La sortie est toujours prévue ce 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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