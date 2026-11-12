GTA 6 semble comporter « beaucoup trop de scènes montrant des parties génitales », et ça aurait pu lui coûter cher

Grand Theft Auto 6 s'annonce comme l'épisode le plus mature de la saga. En Corée du Sud, le jeu a bien failli être purement et simplement interdit à la vente en raison d'une nudité jugée excessive par les régulateurs.

La franchise de Rockstar Games a toujours flirté avec les limites de la censure, mais son prochain opus semble placer la barre encore plus haut. Alors que le monde entier attend avec impatience de poser les mains sur le titre, d'ici quelques jours, les organismes de classification internationaux ont déjà examiné son contenu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les régulateurs sud-coréens ont eu des sueurs froides en découvrant les scènes proposées par le studio étoilé. L'affaire est allée si loin que Grand Theft Auto VI a failli se voir refuser toute classification sur le territoire asiatique.

Une interdiction pure et simple évitée de justesse

Selon un rapport publié par Inven Global, le processus de classification de Grand Theft Auto 6 en Corée du Sud a été particulièrement chaotique. Les autorités locales ont dû repousser leur verdict à deux reprises. Lors de la toute première réunion le 10 septembre dernier, le comité s'est retrouvé dans une impasse totale. Les six membres présents se sont divisés en deux camps parfaitement égaux puisque trois voix étaient pour une classification réservée aux adultes, et trois voix pour un refus catégorique de classification, ce qui aurait rendu la commercialisation du jeu illégale dans le pays. La situation était si complexe que Rockstar Games a dû fournir une version jouable du titre aux régulateurs afin qu'ils puissent examiner le gameplay de manière approfondie.

















Des scènes de nudité hors contexte

Le principal point de friction ne concernait ni la violence, ni la drogue, mais bien le contenu à caractère sexuel. Les membres du comité ont été choqués par ce qu'ils ont qualifié de « nudité génitale hors contexte ». Les débats ont été intenses, comme en témoigne l'une des déclarations issues de la première évaluation :

Ce n'est pas que l'exposition des organes génitaux soit totalement interdite, mais elle n'est jamais apparue aussi fréquemment sans aucun contexte.

Lors de la deuxième session, un autre membre a souligné que le jeu présentait une exposition génitale beaucoup trop importante, accusant même l'éditeur de repousser constamment les limites de l'acceptable. Finalement, après avoir pu tester le jeu, les régulateurs ont constaté que ces scènes de nudité n'impliquaient pas d'interactions sexuelles directes. Ce détail a fait pencher la balance lors de la troisième et ultime réunion, aboutissant à un vote de huit voix contre une en faveur d'une classification pour adultes.

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Il est intéressant de noter que la décision de la Corée du Sud a été fortement influencée par le reste du monde. Les comptes rendus indiquent qu'un membre du comité a évoqué le fait qu'il serait « lourd à porter si la Corée du Sud était la seule à bloquer la classification » du jeu. Les régulateurs ne voulaient manifestement pas être le seul grand marché à interdire le futur mastodonte de l'industrie vidéoludique.

Le rendez-vous est donc donné pour le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.