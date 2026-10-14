Rockstar assure qu'il n'y a pas eu de crunch pour GTA 6, et en est fier

Après les polémiques liées au développement épuisant de Red Dead Redemption 2, Rockstar Games affirme avoir radicalement changé son approche pour GTA 6. Jennifer Kolbe, directrice de l'édition, promet que le jeu ne sera pas terminé dans l'urgence, bien que des doutes persistent chez certains employés.

Le développement d'un jeu vidéo d'envergure mondiale est souvent synonyme de sacrifices pour les équipes qui travaillent dans l'ombre. L'industrie vidéoludique a longtemps toléré des pratiques de travail extrêmes, mais les lignes semblent enfin bouger au sein des studios les plus prestigieux. Après les vives critiques entourant la création de Red Dead Redemption 2 en 2018, Rockstar Games se trouvait à un carrefour décisif de son histoire. La direction du studio a dû faire face à une réalité inconfortable et prendre des mesures drastiques pour protéger la santé mentale et physique de ses développeurs pour Grand Theft Auto VI.

Les leçons douloureuses de Red Dead Redemption 2

Le lancement de RDR2 a été entaché par de multiples témoignages dénonçant une culture d'entreprise toxique et des heures supplémentaires obligatoires, communément appelées crunch. Jennifer Kolbe, directrice de l'édition chez Rockstar, est récemment revenue sur cette période charnière lors d'un entretien accordé à Bloomberg. Selon elle, la fin de la production de Red Dead Redemption 2 a agi comme un véritable électrochoc pour la direction, bien avant même que les premières enquêtes journalistiques ne fassent éclater le scandale au grand jour.

















Les responsables du studio ont alors pris conscience que le modèle de production en place n'était plus viable à long terme, et qu'il fallait tout faire pour ne pas le reproduire.

Une nouvelle philosophie pour GTA 6

Face à ce constat, les dirigeants de Rockstar se sont fait une promesse solennelle. La création de Grand Theft Auto 6 devait impérativement se dérouler dans un cadre beaucoup plus sain et respectueux des équipes. Jennifer Kolbe explique avoir été ferme sur ce point dès le lancement du projet.

Nous nous sommes tous regardés et avons dit que nous ne referions plus jamais les choses de cette manière. J'ai affirmé que nous n'allions pas terminer ce jeu en faisant du crunch.

Pour joindre le geste à la parole, l'entreprise a mis en place de nouvelles politiques internes. Celles-ci incluent notamment l'instauration de congés payés compensatoires pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'une rémunération accrue dans certains cas spécifiques. L'objectif affiché est de rééquilibrer la balance entre la vie professionnelle et la vie privée des créateurs, tout en maintenant le niveau d'excellence qui caractérise les productions du studio étoilé.

Un bilan positif mais nuancé par la réalité du terrain

Malgré ces initiatives louables, la directrice de l'édition reste lucide sur la complexité de la situation. Elle admet volontiers que le système actuel n'est pas parfait, tout en soulignant qu'il représente une amélioration indéniable par rapport aux conditions de travail de 2018.

Je sais que si je déclare que personne n'a fait de crunch sur GTA 6, quelqu'un viendra dire le contraire, et je ne veux pas entrer dans des débats là-dessus. Cependant, je pense que nous avons fait les choses différemment, et j'en suis fière.

Ces déclarations font écho aux propos tenus précédemment par Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, qui laissait entendre que la sortie de GTA 6 avait été repoussée précisément pour éviter de surcharger les équipes. Néanmoins, le tableau n'est peut-être pas aussi idyllique qu'il n'y paraît.

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Il y a quelques mois, plusieurs employés ont affirmé que les heures supplémentaires intensives restaient monnaie courante au sein du studio. Selon ces témoignages, le crunch serait même directement intégré dans certains contrats de travail, obligeant les développeurs à entamer des démarches administratives pour s'en désengager. Si les intentions de Rockstar semblent sincères, l'éradication totale du crunch ne serait pas encore actée.

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Quoi qu'il en soit, GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. La version PC pourrait arriver dès le début de l'année 2027.