Du crunch sur GTA 6 ? Entre heures supplémentaires non payées et des nuits blanches, Rockstar dans la tourmente

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 approche à grands pas, de sombres allégations émergent sur les conditions de travail chez Rockstar Games. Un testeur dénonce des heures supplémentaires non rémunérées et une pression insoutenable pour tenir les délais d'un lancement prévu pour novembre.

Le développement de Grand Theft Auto VI entre dans sa phase la plus critique. Attendu comme le messie par des millions de joueurs à travers le monde, le prochain blockbuster de Rockstar Games fait de nouveau parler de lui, mais pas pour ses qualités ludiques. Selon un récent témoignage anonyme, les équipes de développement subiraient une pression colossale pour s'assurer que le titre soit prêt pour son lancement en novembre. Un témoignage qui rappelle la culture du crunch de Rockstar, notamment lors de la sortie de Red Dead Redemption 2.

Une fin de production sous haute tension

C'est sur la plateforme Glassdoor, un site permettant aux employés de noter leur entreprise, qu'un analyste en assurance qualité a décidé de briser le silence le vendredi 1er mai. D'après ses déclarations, la direction de Rockstar Games exigerait des cadences de travail infernales. Les employés seraient contraints d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, poussant certains membres de l'équipe à rester derrière leurs écrans jusqu'à 3 heures du matin.

















L'objectif de cette accélération brutale serait de condenser des tâches nécessitant habituellement cinq à six mois de travail en seulement trois mois. Une exigence qui pèse lourdement sur le moral et la santé des troupes à l'approche de la date fatidique.

Le témoignage laissé sur Glassdoor s'achève sur une note particulièrement alarmante, prenant la forme d'une supplique adressée à la direction du studio étoilé.

J'ai apprécié travailler ici au cours de l'année précédente, mais ces dernières semaines ont eu de lourdes conséquences sur ma santé mentale. S'il vous plaît, soyez indulgents avec nous, nous sommes humains nous aussi.

Il convient toutefois de garder une certaine prudence. Les avis publiés sur Glassdoor étant anonymes et non vérifiés de manière exhaustive, il reste possible que ce message ait été monté de toutes pièces. N'importe quel internaute peut en effet se faire passer pour un employé sans avoir à fournir de preuves formelles de son contrat de travail.

Le lourd passif de Rockstar Games

Néanmoins, ces allégations résonnent tristement avec l'historique du studio. Les joueurs et l'industrie se souviennent encore de la polémique de 2018 entourant le développement de Red Dead Redemption 2. À l'époque, il avait été révélé que plusieurs développeurs enchaînaient des semaines de cent heures de travail pour finaliser le titre.

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Alors que le compte à rebours est lancé avant la sortie de Grand Theft Auto 6, prévue le 19 novembre (qui ne devrait plus être reporté), Rockstar Games se retrouve face à un défi de taille. Le studio doit non seulement répondre aux attentes démesurées des fans, mais aussi prouver qu'il a su tirer les leçons du passé en matière de gestion humaine. Reste à voir si de nouvelles voix s'élèveront pour confirmer ou infirmer ce retour du crunch d'ici le mois de novembre.