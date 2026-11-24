L'exploration hors des sentiers battus dans GTA 6 réserve de belles surprises, à l'image d'une caravane abandonnée près du lac Cottonmouth. Ce guide vous indique comment localiser ce campement isolé si vous y aller en dehors d'une mission bien précise, trouver le code à cinq chiffres de son coffre-fort et récupérer l'ensemble de son butin.

Au fil de vos pérégrinations dans la région des Grassrivers de Grand Theft Auto VI, vous tomberez, entre autres, sur un campement incendié abritant un coffre verrouillé. Si vous êtes explorateur, il y a de grandes chances pour que cela arrive alors que vous êtes en train de récupérer des sacs de drogue pour Donnie, éparpillés dans la zone. Mais que vous soyez en pleine mission ou en exploration libre avec Jason ou Lucia, ce détour vaut le coup d'œil pour renflouer vos caisses et enrichir votre collection.

Où trouver la caravane du lac Cottonmouth dans GTA 6 ?

La caravane abandonnée se situe dans la région des Grassrivers, au sud-ouest du lac Cottonmouth. Pour la repérer, longez la côte nord-ouest de l'île située juste au sud du lac, où se trouve un petit campement ravagé par les flammes, où des cabanes en bois s'y trouvent, tout comme une caravane. L'endroit étant particulièrement isolé, s'y rendre en bateau constitue l'option la plus pratique.

Comme nous vous l'avons dit en préambule, il est également possible de découvrir ce lieu naturellement lors de la mission Trouver la drogue perdue. L'un de ces objectifs secondaires vous mène directement à ce campement pour récupérer environ 1 200 $ de cocaïne à livrer ensuite à la caravane de Donnie ou à l'entrepôt de Brian. Pensez simplement à fouiller la caravane abandonnée avant de quitter les lieux. Vous ne regretterez pas votre passage.

Quel est le code du coffre-fort de la caravane ?

En effet, à l'intérieur, en plus de balles ou d'autres ressources, vous y trouverez un coffre-fort. Bonne nouvelle, la combinaison est toute simple à trouver et se trouve sur la gauche.

Pour être plus précis, dirigez-vous vers la chambre au fond du véhicule et examinez les photographies, cartes postales et posters affichés sur le mur de droite. En interagissant avec le mur et en zoomant sur les images de gauche à droite, vous distinguerez des chiffres blancs mis en évidence qui forment la séquence exacte.

La combinaison à cinq chiffres pour déverrouiller le coffre-fort est le 44017. Il vous suffit ensuite de l'entrer pour ouvrir le coffre et profiter de son contenu.

Les récompenses à récupérer à l'intérieur

Une fois le coffre ouvert et les alentours fouillés, vous mettrez la main sur plusieurs ressources utiles :

La carte à collectionner Bronze de Laki Maivia : Issue de la collection des Los Santos Pounders, cette carte peut être revendue pour 1 350 $ chez un prêteur sur gages ou conservée précieusement dans la boîte dédiée de votre planque.

Issue de la collection des Los Santos Pounders, cette carte peut être revendue pour 1 350 $ chez un prêteur sur gages ou conservée précieusement dans la boîte dédiée de votre planque. De l'argent liquide : Une liasse de billets directement rangée dans le coffre avec la carte (un peu plus de 200 $).

Une liasse de billets directement rangée dans le coffre avec la carte (un peu plus de 200 $). Des munitions : Plusieurs boîtes de munitions pour différents types d'armes sont éparpillées dans le reste de la caravane.





D'ailleurs, si vous êtes dans la zone et que vous n'avez pas encore rencontré le Bigfoot, profitez-en pour aller dans sa zone et le voir apparaître pour la première fois. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.