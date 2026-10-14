Rockstar promet que l'attente avant son prochain jeu ne sera pas aussi longue que celle de GTA 6

Après plus d'une décennie d'attente pour Grand Theft Auto 6, Rockstar Games sort du silence. Les développeurs promettent que les prochains titres du studio, y compris un éventuel GTA 7, ne nécessiteront pas un cycle de développement aussi long grâce aux nouveaux outils mis en place.

Alors que Grand Theft Auto VI est prévu pour ce 19 novembre, les joueurs ont dû patienter treize longues années depuis la sortie de Grand Theft Auto V pour enfin toucher à un nouvel épisode. Ce délai gigantesque a mis à rude épreuve la patience de la communauté, certains allant même jusqu'à douter de voir un jour une suite pointer le bout de son nez. Pourtant, cette longue période de gestation ne devrait plus jamais se reproduire au sein du studio étoilé. C'est en tout cas la promesse faite par les cadres de l'entreprise, qui estiment avoir posé des fondations suffisamment solides pour accélérer drastiquement leurs futures productions.

Des fondations techniques en béton armé

Dans une récente entrevue accordée au journaliste Jason Schreier pour Bloomberg, les responsables du développement de Rockstar Games se sont montrés très rassurants concernant l'avenir. Phil Hooker, directeur technique, et Aaron Garbut, directeur artistique, ont expliqué en détail pourquoi le prochain jeu ne prendra pas presque une décennie supplémentaire à voir le jour. Le secret réside dans les investissements massifs réalisés pour la création de Grand Theft Auto 6.

Le moteur, les outils et l'équipe que nous avons construits pendant ce projet nous permettront de faire les choses plus rapidement. Je suis confiant dans le fait que nous pouvons nous appuyer sur ces bases et nous développer de manière plus horizontale que verticale pour créer un contenu plus captivant.

Aaron Garbut abonde dans ce sens en précisant que le studio a fondamentalement modifié sa manière de concevoir un monde ouvert. Ces changements majeurs sont désormais actés et l'équipe n'a aucune intention de tout détruire pour repartir de zéro lors du prochain projet.

















La fin des cycles de développement interminables

Si Strauss Zelnick, le patron de Take-Two Interactive, a souvent rappelé la complexité inouïe de ce sixième opus, ces nouvelles déclarations laissent entrevoir un rythme de parution plus soutenu pour l'avenir. Il est difficile de savoir si Rockstar compte se lancer immédiatement dans un Grand Theft Auto 7 ou privilégier d'autres licences, voire une création originale, mais les outils de production actuels le permettent.

À l'époque, au début des années 2000, le studio était capable de sortir un jeu comme Vice City moins d'un an après Grand Theft Auto III. Sans espérer un retour à une telle cadence, les joueurs peuvent légitimement rêver d'un écart réduit à quatre ou cinq ans entre les productions de Rockstar.

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En attendant de découvrir le prochain projet inédit, l'entreprise a encore du pain sur la planche. Si la sortie sur PS5 et Xbox Series est bien programmée pour ce 19 novembre, il se murmure que la version PC arriverait plus vite que prévu, dès le début de l'année 2027.