Rockstar a promis des centaines d'intérieurs explorables dans l'État de Leonida. Plutôt que de tester chaque porte au hasard, il existe une astuce visuelle très simple sur la carte pour identifier les bâtiments dans lesquels vous pouvez réellement entrer.

En parcourant les différentes villes de Leonida, et même Vice City et ses alentours, il est fréquent de se heurter à des façades désespérément fermées. Pourtant, la carte de Grand Theft Auto VI est loin de regrouper uniquement des bâtiments fermés et cache un code couleur subtil qui permet de distinguer du premier coup d'œil les simples décors des lieux dotés d'un véritable intérieur.

Reconnaître les bâtiments ouverts sur la carte

Pour savoir si un bâtiment est explorable avant même de descendre de votre véhicule, il suffit d'observer attentivement la nuance de couleur utilisée sur la carte :

Bleu foncé : Indique un bâtiment disposant d'un espace intérieur accessible (cela peut concerner l'ensemble de la structure, mais aussi uniquement un garage, un accès au toit ou de simples toilettes).

Indique un bâtiment disposant d'un espace intérieur accessible (cela peut concerner l'ensemble de la structure, mais aussi uniquement un garage, un accès au toit ou de simples toilettes). Bleu clair : Désigne un bâtiment fermé qui sert uniquement de décor extérieur.

Par exemple, le bâtiment plus foncé est ici accessible.

Comment trouver la bonne porte d'entrée ?

Repérer un bâtiment bleu foncé ne signifie pas forcément que sa porte principale sera grande ouverte. Il arrive fréquemment que l'entrée soit dissimulée à l'arrière du bâtiment, par un sous-sol ou par un accès secondaire.

Pour éviter de perdre du temps à tester toutes les issues, utilisez la compétence de concentration de votre personnage. L'activation de cette vue met directement en surbrillance les portes qui peuvent être ouvertes.

Si un bâtiment bleu foncé reste totalement inaccessible malgré vos recherches, il est probablement réservé à une mission principale de l'histoire. Une fois la mission accomplie, l'accès se débloque généralement en exploration libre.

Que peut-on trouver à l'intérieur ?

Sachez que prendre le temps d'inspecter les zones en bleu foncé est particulièrement lucratif pour Jason et Lucia. Ces intérieurs renferment régulièrement de l'argent liquide, des armes, des secrets, des cartes à collectionner et à revendre ou encore des Easter Eggs.

Enfin, notons que dans les quartiers huppés de Vice City, il est notamment possible de s'introduire par effraction dans les villas luxueuses pour dérober des véhicules spéciaux directement dans leurs garages.