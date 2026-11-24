Si vous désirez survivre plus longtemps à Leonida, voici comment augmenter votre jauge de vie et comment vous soigner sur GTA 6.

Afin de garder Jason et Lucia plus longtemps en vie, et ainsi éviter de mourir trop fréquemment sur Grand Theft Auto VI, il est, bien évidemment, possible d'effectuer quelques actions. Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent augmenter la barre de vie des personnages, mais aussi se soigner sur l'instant T si besoin. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment réaliser ces différentes actions en lien avec la santé des protagonistes.

Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons comment se soigner et comment améliorer la barre de vie de Jason et Lucia sur GTA 6.

Comment se soigner sur GTA 6 ?

Pour se soigner sur GTA 6, il existe deux solutions. La première consiste à manger de la nourriture (avec une icône représentant un cœur). Ceci vous permettra de restaurer quelques PV, mais attention tout de même à ne pas faire d'excès. Toutefois, la deuxième solution est préférable : afin de soigner Jason et Lucia, il est ainsi plus pertinent de consommer un Zombix. Il s'agit d'un médicament qui peut être trouvé à de multiples endroits : dans les supermarchés, dans les hôpitaux, dans les camions d'ambulance. Il se peut également que vous mettiez la main sur du Zombix durant certaines missions ou bien lors de vos séances d'exploration.





Nous vous recommandons, d'ailleurs, d'avoir toujours du Zombix dans votre inventaire afin de survivre plus longtemps sur GTA 6. Si vous en possédez et que vous en avez besoin, la manipulation est relativement simple à effectuer : il suffit d'ouvrir la roue de l'inventaire, accéder à l'onglet « Objets » et utiliser le Zombix (touche Carré sur PS5, par défaut). Par ailleurs, il est recommandé d'améliorer la jauge de santé/de vie des protagonistes.

Comment améliorer/augmenter la barre de vie sur GTA 6 ?

Afin d'augmenter/améliorer la jauge de vie de Jason et Lucia sur GTA 6, vous devrez vous intéresser à une activité bien précise : la musculation. Remarquons tout de suite que sur le titre de Rockstar Games, il est ainsi possible d'effectuer trois séances d'entraînement par jour. Selon les exercices choisis, vous augmenterez la santé max des personnages, mais aussi leur endurance/cardio dans certains cas.

Pour autant, comme dans la vraie vie, cela nécessite de la régularité et de la progression (augmenter le poids entre les sessions, etc.). Dès lors, différents entraînements peuvent être priorisés pour muscler les personnages, et ainsi améliorer leur santé maximale : haltérophilie, squats, bench press (développé/couché), kettlebell, tractions, et bien d'autres. N'hésitez donc pas à régulièrement effectuer des exercices de musculation avec Jason et Lucia afin d'augmenter leur barre de vie.

En guise de conclusion, rappelons que GTA 6 est à retrouver sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.