Grand Theft Auto 6 impressionne par sa taille, mais plusieurs lieux intrigants restent portes closes. Rockstar Games confirme que ces zones inaccessibles, comme les casinos ou le zoo, ont été pensées pour l'avenir. Une déclaration qui pourrait signifier que des extensions sont déjà prévues.

Le lancement mondial de Grand Theft Auto VI marque un tournant historique pour l'industrie du jeu vidéo. Si Rockstar Games avait promis une carte gigantesque, le résultat final dépasse de loin toutes les attentes avec une superficie presque équivalente à celle des trois derniers jeux du studio réunis et des centaines d'intérieurs minutieusement détaillés à explorer. L'immersion est totale, chaque rue et chaque ruelle racontant une histoire. Cependant, au milieu de cette immensité vertigineuse, les joueurs les plus curieux ont rapidement remarqué une anomalie frustrante, étant donné que certains bâtiments particulièrement imposants et travaillés refusent catégoriquement de s'ouvrir à eux, créant un sentiment d'inachevé ou de mystère.

Des portes fermées en prévision de l'avenir

Parmi les lieux les plus mystérieux et discutés de l'État de Leonida, on compte notamment des casinos flamboyants, un cimetière particulièrement lugubre et même un parc zoologique complet. Pourquoi avoir investi autant de temps et de ressources dans la modélisation de ces espaces si le joueur ne peut pas y interagir pleinement ? Face aux nombreuses interrogations de la communauté, Stephen Donkin, le vice-président du design chez Rockstar, a pris la parole lors d'un entretien accordé à Kotaku.

Il explique que l'intégration immédiate des casinos aurait pu nuire à l'équilibre économique très subtil que l'équipe a cherché à instaurer au lancement du jeu. Mais au-delà de la simple gestion de l'économie virtuelle, la véritable raison de ces fermetures temporaires s'avère bien plus stratégique et ambitieuse pour l'avenir de la licence.

Ces zones inaccessibles n'ont absolument pas été modélisées par hasard. Le studio a une vision extrêmement claire et planifiée pour les années à venir.

La carte a été construite pour le long terme et en gardant de nombreux facteurs à l'esprit. Il y a donc quelques zones sur la carte qui nous donnent des options pour l'avenir, si nous devions avoir un besoin de gameplay ou de narration pour elles.

















Vers un retour des extensions solo ?

Cette déclaration officielle relance inévitablement les spéculations les plus folles sur la feuille de route du studio étoilé. Ces vastes environnements pourraient tout à fait servir de fondation au prochain mode multijoueur, qui aura la lourde tâche de prendre la relève du très lucratif mode en ligne précédent. Toutefois, la mention explicite d'un besoin narratif laisse la porte grande ouverte à une éventualité que les joueurs attendent avec impatience depuis plus d'une décennie, à savoir de véritables extensions scénarisées pour la campagne principale.

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Il faut remonter à l'année 2020 pour se souvenir des informations cruciales partagées par le journaliste Jason Schreier dans les colonnes de Bloomberg. À l'époque, ses sources internes affirmaient que Rockstar prévoyait de faire évoluer la carte et d'enrichir le contenu de son titre par le biais de mises à jour régulières après la sortie. Même si le projet a sans doute évolué durant son très long cycle de production, la stratégie globale d'un monde vivant et en perpétuelle expansion semble bel et bien confirmée par la direction actuelle.

Un succès commercial déjà retentissant

En attendant de pouvoir un jour braquer les coffres de ces fameux casinos ou de visiter les enclos du zoo, les joueurs ont déjà largement de quoi s'occuper dans les rues vibrantes de Vice City et ses vastes environs sauvages. Le titre regorge de secrets à découvrir et à immortaliser grâce au mode photo très complet, offrant une occupation de choix entre deux missions explosives.

L'engouement mondial autour de cette sortie est d'ailleurs absolu, avec des chiffres de ventes vertigineux, comprenant plus de 45 millions de copies vendues. GTA 6 est d'ailleurs devenu ke plus grand lancement de la PlayStation, avec pas moins de 35 millions de joueurs uniques.

Un démarrage stratosphérique qui garantit à Rockstar Games de disposer de tous les moyens nécessaires pour concrétiser ses ambitions et exploiter pleinement chaque recoin de cette carte magistrale, pensée pour durer de très nombreuses années.

Rappelons que GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series et vous pouvez toujours retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.