GTA 6 sur PC se précise avec une potentielle sortie très proche

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 sur consoles est fixée au 19 novembre 2026, les joueurs PC pourraient ne pas avoir à patienter très longtemps. Selon les dernières rumeurs, Rockstar viserait un lancement sur ordinateur dès le premier trimestre 2027.

Les rumeurs s'intensifient autour du portage PC de Grand Theft Auto VI. Alors que les versions PlayStation 5 et Xbox Series sont officiellement attendues pour le 19 novembre 2026, la communauté PC se demandait combien de temps elle devrait patienter. Une première rumeur crédible affirmait que l'attente serait moins importante que les portages habituels sur PC (au moins un an d'attente). En effet, d'après le média GamesBeat, qui s'appuie sur quatre sources industrielles proches des plans du studio, Rockstar Games ciblerait une sortie au cours du premier trimestre 2027. Si cette fenêtre se confirme, le jeu serait disponible sur ordinateur entre janvier et mars 2027, soit quelques mois seulement après son lancement sur consoles.

Un changement de stratégie majeur pour Rockstar

Historiquement, le développeur a toujours imposé une longue attente aux joueurs PC. Pour rappel, Grand Theft Auto 5 avait mis plus de 18 mois pour faire la transition des consoles vers l'ordinateur. Réduire ce délai à une poignée de mois marquerait un tournant décisif dans la politique de distribution de l'entreprise.

Ce choix s'expliquerait en partie par des impératifs financiers. Avec un budget de production estimé à plus de deux milliards de dollars, l'éditeur Take-Two Interactive a tout intérêt à rentabiliser son investissement le plus rapidement possible en touchant un public maximal, tout en évitant que les potentiels acheteurs sur PC ne fassent finalement l'impasse, parce qu'ils auraient, par exemple, suivi le let's play d'un créateur de contenu.

















Il faut également prendre en compte que la communauté PC est de plus en plus important, en témoignent les statistiques sur Steam, qui ne font que progresser. Réduire l'écart permettrait à Rockstar de maximiser les ventes, tout en maintenant la hype à son sommet un peu plus longtemps.

À lire également Steam a pulvérisé son record de joueurs

L'enjeu colossal du roleplay et du contenu communautaire

Au-delà des ventes directes, la version PC revêt une importance capitale pour l'avenir multijoueur du titre. Le rachat en août 2023 de l'équipe Cfx.re, à l'origine du célèbre outil FiveM, prouve que Rockstar prend très au sérieux le phénomène du roleplay. Ces serveurs modifiés, qui ont largement contribué à la longévité de Grand Theft Auto V sur des plateformes comme Twitch, sont exclusivement accessibles sur ordinateur.

Le PDG de Twitch, Dan Clancy, a d'ailleurs récemment laissé entendre lors du Tokyo Game Show que la composante en ligne du jeu arriverait peu de temps après le lancement, également début 2027.

À lire également GTA 6 Online pourrait sortir en 2027

Pour que la communauté puisse s'approprier ces outils de création et lancer des serveurs dédiés, une sortie rapide sur PC est donc indispensable.

Toutefois, il convient de rester prudent. Le studio a déjà prouvé par le passé qu'il n'hésitait pas à repousser ses dates de sortie pour peaufiner ses mondes ouverts, d'autant plus que l'information ici n'est pas officielle. Il faut donc attendre une communication de la part de Take-Two ou Rockstar pour confirmer que GTA 6 arrivera dès le début de l'année 2027 sur PC. En attendant, le titre arrivera dans un peu plus d'un mois, enfin, sur PS5 et Xbox Series.