Parmi l'arsenal dévastateur de Grand Theft Auto 6, le lance-roquettes Hauners H-AT s'impose comme l'une des armes les plus destructrices du jeu. Bien qu'il soit vendu au prix fort de 16 000 $ en boutique, il est possible de mettre la main dessus gratuitement à plusieurs endroits de Leonida, à condition de savoir où chercher.

Si vous souhaitez semer le chaos sans vider votre compte en banque dans Grand Theft Auto VI, plusieurs emplacements secrets permettent de récupérer cette arme lourde dès vos premières heures de jeu. Il faut toutefois noter une subtilité importante étant donné les lance-roquettes ramassés dans la nature sont considérés comme des armes « non possédées ». Vous devez les stocker dans le coffre de votre véhicule pour les conserver.

Les emplacements pour récupérer le Hauners H-AT gratuitement

L'endroit le plus simple et le plus fiable pour obtenir un lance-roquettes gratuit se situe au complexe Brooks Boatworks Kolt & Associates, à Port Gellhorn. Sur le côté nord de la zone se dresse un entrepôt surveillé par une poignée de gardes. Il est tout à fait possible de s'y infiltrer discrètement en utilisant l'échelle située à l'arrière du bâtiment pour grimper sur le toit, puis de descendre au dernier étage. L'arme repose directement sur un bureau, du côté sud de la pièce.











Deux autres emplacements situés dans la région de Balsero sont également connus pour abriter un lance-roquettes gratuit :

L'entrepôt Black Eagle Imports → L'arme se trouve posée à même le sol, juste à côté du fusil unique Black Eagle Import M306 TMR.

L'arme se trouve posée à même le sol, juste à côté du fusil unique Black Eagle Import M306 TMR. Le bunker souterrain → Un exemplaire est également signalé à l'intérieur d'un bunker situé près du stand de tir Griffin (Griffin Firing Range).

Comment débloquer définitivement le lance-roquettes chez Ammu-Nation ?

Pour obtenir le statut d'arme possédée, ce qui l'ajoute de manière permanente à votre arsenal et vous permet de la récupérer dans n'importe quelle armoire à armes si vous la perdez, vous devez l'acheter au prix de 16 000 $. Cet achat nécessite toutefois deux prérequis, à savoir avoir terminé la mission principale « Buckme » du Chapitre 1 (qui débloque votre compte BuckMe et autorise les dépenses supérieures à 999 $) et vous rendre dans une armurerie disposant d'une sélection d'armes étendue.

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Toutes les boutiques de Leonida ne proposent pas le même catalogue. Vous pouvez vérifier l'inventaire d'un magasin en survolant son icône sur la carte, ou vous rendre directement dans l'une des enseignes listées ci-dessous, qui vendent également les munitions de roquettes nécessaires pour recharger votre arme :

Boutique Ammu-Nation (Sélection Expanded) Emplacement Big Shots Hamlet Woodhatch Capri Phil's Ammu-Nation Vice City Black Eagle Vice City Iron & Oak Vice City Prestige Firearms Vice City

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit comment infliger des dégâts non létaux et gérer son profil criminel, ou encore comment vendre des voitures ou motos volées.