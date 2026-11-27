Parmi la multitude d'objets à récupérer dans Grand Theft Auto 6, les cartes à collectionner occupent une place centrale. Entre la chasse au 100 %, les trophées à débloquer et la possibilité de les revendre contre des dollars, découvrez tout ce qu'il faut savoir pour gérer votre collection sans risque.

Comme c'était le cas dans les derniers jeux de Rockstar, Grand Theft Auto VI propose quelques collectibles, et notamment des cartes à collectionner, que nous pouvons trouver aux quatre coins de la carte. De nombreux joueurs se posent la question sur que faire d'elles. Il est possible de toutes les récupérer, et de les laisser dans la boîte de sa planque, mais il est également possible de s'en séparer, ce qui reste une option tout à fait viable et même recommandée.

Faut-il vendre ou garder ses cartes à collectionner ?

La réponse est simple : vous pouvez vendre vos cartes sans aucune crainte. Elles n'ont d'autre utilité pratique que de faire grimper votre jauge de complétion, et leur revente constitue un excellent moyen d'empocher rapidement de l'argent, puisque certaines valent plusieurs centaines de dollars.

Cette action est totalement sans risque pour votre progression. Dès qu'une carte est ramassée, elle est définitivement enregistrée. La vendre ne réinitialise pas votre avancement et n'empêche en aucun cas d'atteindre les 100 % du jeu.

La seule conséquence est que la carte disparaît physiquement de la boîte de votre planque, mais elle reste consultable à tout moment dans le menu (Progression → Collections → Cartes à collectionner). Par ailleurs, si vous tombez sur des doublons lors de vos explorations, ceux-ci n'affectent pas votre complétion mais peuvent être revendus à nouveau.

Où et comment vendre ses cartes dans GTA 6 ?

Pour transformer vos trouvailles en liquide, il suffit de vous rendre dans l'une des nombreuses boutiques de prêteurs sur gages réparties sur la carte (comme à Hamlet, Southside, Salton, ou encore dans différents quartiers de Vice City tels que Crosstown, Rockridge et Little Cuba).

Une fois sur place, adressez-vous à l'employé au comptoir pour céder vos cartes, set par set. Petite astuce pratique, en survolant l'icône d'un prêteur sur gages directement sur votre carte, vous obtiendrez une estimation globale de la valeur totale des cartes actuellement en votre possession.







Combien rapportent-elles ?

La valeur d'une carte dépend directement de sa rareté et du set auquel elle appartient. En plus des cartes standards, il existe différentes éditions et codes couleurs définissant la valeur de l'objet (allant des nuances classiques comme le blanc, le jaune ou l'orange, jusqu'aux finitions plus prestigieuses en argent ou en or, en passant par des variantes roses ou turquoise).

Les prix de revente s'étendent d'un minimum de 20 $ pour les cartes les plus communes, jusqu'à plus de 1000 $ (voire 2000 $) pour les éditions les plus rares. Cette source de revenus s'avère particulièrement précieuse durant les premiers chapitres de l'aventure, sans commettre de délits, même si elle devient plus anecdotique une fois le premier tiers du jeu passé.

Les conditions pour le 100 % et les trophées

La collecte de ces cartes est indispensable pour débloquer deux trophées et valider la complétion totale du titre :

Trophée « Carte sur tables » → Nécessite d'assembler 3 séries complètes. Pour l'obtenir rapidement, optez pour les plus petits sets comme Catch amateur (12 cartes) ou Artistes du Delights (18 cartes).

Nécessite d'assembler 3 séries complètes. Pour l'obtenir rapidement, optez pour les plus petits sets comme Catch amateur (12 cartes) ou Artistes du Delights (18 cartes). Le 100 % et le trophée « Une longue route » → Exige de compléter 16 sets sur les 18 disponibles, soit un minimum de 372 cartes sur les 480 cachées dans le jeu. Attention, le nombre brut de cartes ne suffit pas, il faut impérativement valider 16 séries entières.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit comment infliger des dégâts non létaux et gérer son profil criminel, ou encore comment utilise la conduite automatique.