Et si la version PC de GTA 6 sortait plus tôt que prévu ?

Alors que Grand Theft Auto VI est attendu sur consoles cet automne, les joueurs PC pourraient ne pas avoir à patienter des années. De récentes indiscrétions suggèrent que Rockstar envisagerait d'avancer la sortie sur ordinateur face à un marché des consoles en perte de vitesse.

Historiquement, les joueurs jouant sur ordinateur ont toujours dû s'armer de patience avant de pouvoir poser les mains sur les titres majeurs de Rockstar Games. Que ce soit pour le cinquième opus de la saga ou pour l'épopée western de Red Dead Redemption 2, le délai d'attente minimum est d'un an, frustrant une grande partie de la communauté. Pourtant, la donne pourrait bien changer radicalement pour Grand Theft Auto VI.

Un changement de stratégie face au marché des consoles

Si jamais vous n'êtes pas encore au courant, GTA 6 arrive ce 19 novembre 2026, sur PlayStation 5 et Xbox Series. Toutefois, le paysage matériel actuel est bien différent de celui que nous connaissions lors des lancements des précédentes générations. Les ventes des machines de Sony et Microsoft montrent des signes de ralentissement, peinant à maintenir le rythme effréné de la génération précédente.

















Plus inquiétant encore pour les grands éditeurs, les prix de ces plateformes ont considérablement augmenté depuis leur lancement en 2020, rendant l'accès au jeu vidéo de salon beaucoup plus onéreux pour le grand public.

Le PC, un marché devenu incontournable pour Take-Two

Face à cette inflation matérielle qui touche les consoles de salon, les joueurs se tournent de plus en plus vers l'écosystème de l'ordinateur. Bien que les composants informatiques aient également subi des hausses de prix importantes ces dernières années, le parc installé est absolument gigantesque et continue de croître de manière exponentielle.

La maison mère de Rockstar, Take-Two Interactive, a d'ailleurs récemment souligné l'importance capitale de ce secteur dans sa stratégie financière. Il serait donc extrêmement risqué de négliger cette audience en repoussant la sortie de la version pour ordinateur à fin 2027 au plus tôt, même si le prix des consoles et du jeu ne freinera en rien les ventes de GTA 6. Cela pourrait toutefois empêcher de nombreuses personnes d'acheter une PS5 ou une Xbox Series spécifiquement pour la sortie du jeu.

Les révélations qui redonnent espoir aux joueurs

C'est précisément dans ce contexte économique tendu que le très réputé journaliste Andy Robinson, rédacteur pour le média VGC, a partagé des informations particulièrement intéressantes lors d'un récent podcast. Selon ses sources proches du dossier, des mouvements en interne chez le développeur étoilé indiqueraient une véritable volonté d'accélérer le développement du portage de leur blockbuster.

Il va être très intéressant de voir comment les choses évoluent, mais je pense vraiment qu'ils vont avancer la sortie de la version PC. Il y a pas mal de bruits de couloir à ce sujet en ce moment. Cette version pourrait arriver bien plus tôt que ce que certains attendent, simplement à cause de la conjoncture actuelle et de tout ce qui se passe sur le marché. Nous pourrions bien être surpris.

Bien que ces déclarations ne constituent en rien une annonce officielle de la part de l'éditeur, elles proviennent d'une source ayant un solide historique de fiabilité dans l'industrie vidéoludique. Si ces bruits de couloir se concrétisent dans les mois à venir, cela marquerait une évolution majeure et bienvenue dans la politique de distribution historique du studio.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Les joueurs adeptes du clavier et de la souris peuvent donc légitimement se permettre d'espérer, tout en gardant à l'esprit qu'il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour obtenir des réponses définitives sur le calendrier exact de déploiement de cette œuvre titanesque. Mais une sortie à l'été 2027 ne serait pas si improbable que cela.