Si vous êtes lassé par ce soleil interminable à Vice City dans GTA 6, une solution de contournement manuelle partagée par les joueurs permet de débloquer le cycle climatique, qui semble connaître un problème actuellement.

Bien que Rockstar Games ait mis en avant le système météorologique dynamique de Grand Theft Auto VI, incluant brouillard épais, orages violents et ouragans, de nombreux joueurs constatent que l'État de Leonida reste bloqué sous un ciel perpétuellement ensoleillé. Malgré un premier correctif déployé après le lancement pour adresser le problème, le souci persiste chez une partie de la communauté. Les joueurs ont, semble-t-il, trouvé une solution en attendant qu'une mise à jour officielle corrige le problème.

Corriger le bug météo de GTA 6 sur PlayStation 5

Sur PlayStation 5, le fait de vider le cache du logiciel système s'avère efficace pour relancer les changements climatiques dynamiques dans votre partie, comme indiqué par GameRoll sur X (Twitter).

Pour effectuer cette manipulation, commencez par éteindre complètement votre console. Une fois la PS5 hors tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ sept secondes, jusqu'à entendre un second bip sonore, puis relâchez-le pour démarrer en mode sans échec.

Branchez ensuite votre manette à la console à l'aide d'un câble USB et appuyez sur la touche PS. Dans le menu qui s'affiche, descendez jusqu'à l'option Vider le cache et reconstruire la base de données, puis sélectionnez uniquement Vider le cache du logiciel système.

Votre console redémarrera rapidement sur l'écran d'accueil et vous pourrez relancer GTA 6 directement.

Corriger le bug météo de GTA 6 sur Xbox Series

La même approche fonctionne sur les consoles de Microsoft. Rockstar Games recommande d'ailleurs cette manipulation pour réinitialiser le cache de votre machine.

Il vous suffit d'éteindre complètement votre Xbox Series X ou Series S en appuyant sur le bouton d'alimentation. Débranchez ensuite le câble d'alimentation à l'arrière de la console et patientez pendant deux minutes complètes afin que les condensateurs se vident. Rebranchez enfin le câble et rallumez votre console normalement.

À savoir avant de relancer votre partie

Notez que le résultat ne sera pas nécessairement instantané dès votre retour en jeu. Le système météo de GTA 6 reste dynamique et demande un peu de temps d'exploration dans Leonida avant qu'une tempête ou une averse ne se déclenche naturellement. Si le ciel reste désespérément bleu malgré le vidage du cache et l'installation de la dernière mise à jour, il faudra malheureusement patienter jusqu'au déploiement d'un prochain patch de Rockstar, lequel devrait être assez rapide.

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GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment si vous vous demandez s'il faut vendre ses cartes.