Nous vous expliquons tout sur les traceurs GPS des voitures de GTA 6, pour pouvoir les supprimer et utiliser, voire revendre, ces véhicules.

Voler les plus belles voitures de Leonida dans Grand Theft Auto VI demande désormais bien plus que de simplement briser une vitre. De nombreux véhicules haut de gamme sont équipés de traceurs GPS capables d'alerter la police ou d'empêcher leur personnalisation. Découvrez comment identifier, contourner et supprimer définitivement les traceurs standards et avancés dans GTA 6.

Les traceurs GPS dans GTA 6

Contrairement aux anciens opus de la franchise, Grand Theft Auto VI intègre différents niveaux de sécurité automobile. Avant même de tenter une effraction, il est vivement conseillé d'utiliser l'application WAiNK sur votre téléphone en visant le véhicule puisque ce scan vous en apprendra pas mal sur ce dernier, que ce soit sur la présence d'une alarme, sa valeur ou justement la présence éventuelle d'un traceur.

Comment supprimer un traceur standard (Jaune)

Il existe deux types principaux de dispositifs de suivi installés sur les véhicules de Leonida. Les véhicules équipés d'un traceur jaune sont les plus simples à récupérer, à condition d'avoir suffisamment avancé dans l'histoire principale. Vous devez d'abord atteindre le Chapitre 3 pour que les ateliers Pay 'n' Spray acceptent d'immatriculer ces voitures.

Une fois le véhicule volé, assurez-vous de ne pas être recherché par la police, car les garages vous refuseront l'accès. Évitez simplement de marquer un arrêt complet en route afin que le signal ne se déclenche pas. Une fois à l'intérieur du Pay 'n' Spray, payez les frais d'immatriculation et le traceur sera définitivement retiré et la voiture rejoindra votre collection personnelle, à condition de disposer d'une place libre dans votre garage.





Comment supprimer un traceur avancé (Rouge)

Les traceurs rouges équipent les bolides les plus prestigieux, notamment dans les quartiers huppés comme Capri, Vice City Beach ou Leaf Links. Au début du jeu, aucun garage n'acceptera de retirer ce dispositif. Pour débloquer cette option, vous devez progresser dans l'histoire jusqu'aux Chapitres 3 et 4 et accomplir la série de vols demandés par Randy.

Après avoir livré plusieurs véhicules de sa liste, Randy vous confiera une mission spéciale consistant à voler une Declasse Mamba GT de 1964 à Leaf Links. Une fois le véhicule livré, patientez jusqu'à recevoir un appel téléphonique de sa part vous confirmant que les ateliers Pay 'n' Spray prennent désormais en charge les traceurs avancés. Vous pourrez alors immatriculer ou revendre n'importe quelle supercar en passant par ces garages.

Pour faire simple, voici un récapitulatif des traceurs de GTA 6 et comment les supprimer :

Type de traceur Fonctionnement Comment le supprimer Traceur Standard (Jaune) Présent sur les véhicules de milieu de gamme. Empêche la modification du véhicule et alerte la police si la voiture reste à l'arrêt quelques secondes. Se rendre dans un garage Pay 'n' Spray et payer les frais d'immatriculation (débloqué dès le début du Chapitre 3). Traceur Avancé (Rouge) Présent sur les voitures de luxe et supercars. Transmet votre position à la police dès que vous ralentissez pendant environ 5 secondes. Terminer les contrats de Randy (jusqu'à la livraison de la Declasse Mamba GT) pour débloquer le service chez Pay 'n' Spray.

Nos conseils pour échapper à la police durant le trajet

Tant que le traceur n'est pas retiré au garage, le véhicule reste temporaire (le stocker simplement dans votre garage personnel ne suffit pas à désactiver la balise). Si vous conduisez un modèle équipé d'un traceur avancé, gardez ces quelques réflexes en tête :

Maintenez une vitesse élevée : Le traceur rouge n'envoie votre position aux forces de l'ordre que si votre vitesse chute pendant environ cinq secondes. Privilégiez les autoroutes et les grands axes pour rejoindre votre destination sans ralentir.

Le traceur rouge n'envoie votre position aux forces de l'ordre que si votre vitesse chute pendant environ cinq secondes. Privilégiez les autoroutes et les grands axes pour rejoindre votre destination sans ralentir. Planifiez votre itinéraire à l'avance : Repérez le Pay 'n' Spray le plus proche sur votre carte avant même de monter dans la voiture afin de limiter les virages serrés et les embouteillages.

En d'autres termes, voler des voitures équipées d'un traceur n'est pas à la portée de tous, et il faudra avoir avancé dans l'histoire pour tenter le coup sans courir trop de danger, si ce n'est se faire arrêter.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.