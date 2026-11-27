Nous vous indiquons toutes les étapes et astuces pour vendre les voitures et autres véhicules volées dans GTA 6.

Voler et revendre des véhicules est un excellent moyen d'amasser rapidement de l'argent dans Grand Theft Auto VI. Si les modèles standards rapportent des sommes modestes, les véhicules plus rares peuvent se vendre à prix d'or, à condition de savoir à qui s'adresser et comment contourner leurs systèmes de sécurité.

Comment vendre ses premières voitures avec Moses Watkins et les Pay 'n' Spray

La revente de véhicules volés n'est pas accessible dès le début de l'aventure. Vous devez avancer dans l'histoire jusqu'au Chapitre 2 et terminer la mission Virées entre filles. Une fois la carte rouverte, le jeu vous invite à voler une voiture pour un certain Moses Watkins. Après avoir accompli sa mission d'introduction qui fait office de tutoriel, il devient votre tout premier receleur.

Dès lors, vous pouvez lui amener presque n'importe quelle voiture ou moto volée dans son garage, à condition qu'elle ne soit pas équipée d'un traceur et qu'elle n'appartienne pas à l'un de ses voisins. Une fois à l'intérieur, regardez Moses, maintenez LT / L2 et appuyez sur B / Rond pour conclure la vente. L'argent est immédiatement viré sur votre compte BuckMe.

Plus tard dans l'aventure, au cours du Chapitre 3, Moses vous recommandera auprès des garages Pay 'n' Spray (débloqués dès la mission Juste une égratignure au Chapitre 1) et vous ferez la rencontre de Randy. Vous pourrez alors également y revendre vos prises, tout en gardant à l'esprit que les Pay 'n' Spray imposent une limite de ventes quotidiennes et que les receleurs disposent d'un budget limité qui se recharge avec le temps.

Gérer les véhicules équipés de traceurs avec Randy

Certains véhicules de valeur sont équipés de traceurs (standards ou avancés) qui empêchent leur revente chez Moses. Pour les écouler, il faut attendre de rencontrer Randy en périphérie de Vice City durant le Chapitre 3. Après avoir volé une Zorrusso pour son compte, vous débloquerez le cloneur de clés ainsi que sa liste de souhaits, qui recense des modèles dotés de traceurs avancés très lucratifs.

Vérifier la valeur et la sécurité d'un véhicule avant de le voler

Pour éviter de prendre des risques inutiles, vous pouvez évaluer n'importe quelle voiture ou moto dans le monde ouvert grâce à l'application WAiNK de votre téléphone. Maintenez la flèche du haut sur la croix directionnelle pour ouvrir l'application, pointez votre téléphone vers votre cible et appuyez sur RB / R1 pour la scanner.

L'analyse affiche immédiatement des informations précieuses notamment sa valeur et la présence d'une alarme ou non.

Notez enfin que si vous avez enregistré un véhicule volé comme véhicule personnel dans l'un de vos garages, vous pouvez le revendre à tout moment depuis n'importe quel Pay 'n' Spray. Il suffit de stationner sur le parking, d'appuyer sur RB / R1 pour ouvrir l'onglet des véhicules stockés et de sélectionner ceux dont vous souhaitez vous séparer, bien qu'un receleur spécialisé offre souvent un meilleur prix pour les modèles exotiques.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit comment infliger des dégâts non létaux et gérer son profil criminel, ou encore comment utilise la conduite automatique.