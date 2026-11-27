Si vous avez repéré une voiture de sport hors de prix dans Grand Theft Auto 6 et que vous vous demandez pourquoi il est impossible de simplement faire les fils pour démarrer, c'est parce qu'il vous manque un équipement spécialisé. Le Cloneur de clé est indispensable pour dérober les véhicules sans clé à travers tout Leonida.

Grand Theft Auto VI a totalement revu la façon de voler les véhicules. Contrairement aux voitures basiques qui cèdent d'un simple coup de coude dans la vitre, ou en forçant la serrure à partir du Chapitre 2, les modèles haut de gamme disposent de sécurités avancées. Si vous tentez d'en forcer une trop tôt dans l'aventure, une option grisée vous indiquera que vous devez cloner la clé. Heureusement, l'accès à cet outil arrive relativement « vite » dans la trame principale.

Comment débloquer le Cloneur de clé dans GTA 6 ?

L'obtention du Cloneur de clé est directement liée à votre progression dans l'histoire principale, plus précisément au cours du Chapitre 3. Vous devez d'abord avoir rencontré le personnage de Randy et terminé la mission Crosstown Traffic pour Raul.

Une fois ce prérequis validé, vous débloquerez la mission de Randy intitulée « Voler la Zorrusso pour Randy ». Lors de cette quête, il vous demandera de voler une Granforma Zorrusso garée dans le parking des Hathaway Apartments à Ocean Beach. Dès que vous atteindrez le lieu, Randy vous contactera pour vous présenter l'outil, il vous suffira alors d'ouvrir votre téléphone en jeu pour installer l'application key_cloner_v1.6.9. Une fois téléchargée, l'application devient automatiquement accessible pour Jason et Lucia.

Comment utiliser le Cloneur de clé et gérer les systèmes de sécurité ?

Avec l'application installée, vous pouvez désormais démarrer les véhicules équipés d'un système sans clé. Pour ce faire, approchez-vous de la portière conducteur du véhicule ciblé et sélectionnez l'invite permettant de cloner la clé. Un mini-jeu s'active alors, et vous allez devoir orienter le stick analogique droit jusqu'à trouver le bon point de contact, puis le maintenir en position le temps que la barre de progression se remplisse. Une fois le piratage terminé, vous pouvez monter à bord et prendre la route.

Avant de vous lancer dans un vol, il est fortement conseillé d'utiliser l'application WAiNK pour scanner le véhicule. Celle-ci permet de vérifier instantanément la méthode d'accès requise (la mention « Cloneur de clé » apparaîtra dans la catégorie correspondante) et vous renseigne sur la présence d'un traceur de sécurité.

Gardez à l'esprit que cloner la clé permet de conduire la voiture, mais ne désactive pas ses systèmes de sécurité. Faites particulièrement attention aux véhicules équipés de traceurs avancés, car ces derniers alertent automatiquement la police dès que vous ralentissez ou que vous vous arrêtez. Vous devrez avancer bien plus loin dans l'histoire pour débloquer le moyen de retirer ces traceurs, mais en attendant, le Cloneur de clé vous permet déjà de voler et revendre de belles cylindrées à Randy pour gagner facilement de l'argent.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la carte interactive, ou encore comment utilise la conduite automatique.