GTA 6 Online pourrait sortir en 2027

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 approche, le mode multijoueur tant attendu pourrait se faire désirer. Selon le PDG de Twitch, Rockstar Games prévoirait de lancer le successeur de GTA Online l'année prochaine, laissant la priorité absolue à l'expérience solo lors du lancement.

L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets historiques, et les moindres indices concernant son contenu sont scrutés à la loupe par la communauté. Si la date de sortie est toujours fixée au 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, le volet multijoueur restait jusqu'à présent entouré d'un épais mystère. C'est finalement du côté de la plateforme de streaming Twitch que les premières informations concrètes viennent d'arriver, suggérant un déploiement décalé pour ce qui est déjà officieusement appelé GTA Online 2.

Une révélation inattendue du patron de Twitch

Dan Clancy, le dirigeant de la célèbre plateforme de diffusion en direct, a profité du Tokyo Game Show pour partager des détails cruciaux sur l'avenir de la franchise phare de Rockstar Games. Lors d'un entretien accordé aux journalistes de Bloomberg, il a confirmé à demi-mot que le mode en ligne de Grand Theft Auto 6 ne serait pas disponible au lancement du jeu, ce que nous savions déjà tous, puisque Rockstar n'en a jamais parlé, et que ses modes multijoueur arrivent toujours avec quelques semaines de décalage.

















Toutefois, pour cette nouvelle production, il faudrait patienter jusqu'en 2027 pour pouvoir arpenter les rues de Leonida entre amis.

Des discussions stratégiques avec Rockstar

Cette indiscrétion ne sort pas de nulle part. Les liens entre Twitch et le studio de développement se sont considérablement resserrés ces dernières années, notamment à travers des campagnes de récompenses régulières et des événements dédiés au jeu de rôle. Dan Clancy a ainsi expliqué la nature de leurs échanges récents.

Nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec Rockstar de leurs projets, et à les aider à réfléchir à la manière dont ils peuvent impliquer nos créateurs. Vous allez assister à un pic d'audience important avec GTA 6, mais il sera encore plus massif l'année suivante lorsqu'ils lanceront le multijoueur.

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Le mode solo d'abord, le multijoueur en 2027

Cette stratégie de lancement différé s'aligne parfaitement avec les récentes déclarations de la direction de Take-Two Interactive, la maison mère du studio. Lors de la réunion annuelle des actionnaires, Strauss Zelnick a réaffirmé que le prochain opus serait avant tout une expérience narrative individuelle. L'objectif est clair, permettre aux joueurs de s'immerger totalement dans l'histoire de Lucia et Jason sans distraction, tout en évitant les surcharges de serveurs qui avaient entaché les débuts du premier GTA Online en 2013.

Que les joueurs réguliers se rassurent, l'itération actuelle de Los Santos ne fermera pas ses portes de sitôt. Strauss Zelnick a formellement garanti que le support du mode en ligne actuel se poursuivrait bien au-delà du lancement du sixième épisode. Cette transition en douceur permettra à la communauté de conserver ses habitudes tout en se préparant à la révolution promise pour 2027.

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Une fois que les développeurs auront corrigé les quelques soucis remontés par les joueurs, et que l'histoire aura été terminée par une grande partie, Rockstar devrait proposer GTA Online 2, peut-être lors du premier trimestre de l'année 2027. Le studio nous en dira plus en temps voulu.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. Une partie de la bande-son vient d'être révélée, et celle-ci sera même disponible en physique, avec CD et vinyle au programme.