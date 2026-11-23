Depuis le lancement de Grand Theft Auto 6, les joueurs se ruent sur les moteurs de recherche. Si le jeu pulvérise tous les records de l'industrie, une tendance inattendue (ou pas) se dégage : les requêtes liées au contenu pour adultes ont explosé de manière spectaculaire en quelques heures.

Disponible depuis ce 19 novembre, Grand Theft Auto VI est un carton avec, notamment, 32 millions de copies vendues le jour de sa sortie. Ce succès a d'autres effets, plus ou moins attendus et plus ou moins originaux, comme l'augmentation des recherches avec des termes pour adultes liées à GTA 6 (sacrée Mandy).

Un événement médiatique sans précédent

Le lancement de Grand Theft Auto 6 s'impose déjà comme le plus grand événement médiatique de notre génération. Le titre de Rockstar Games a brisé absolument tous les plafonds de verre imaginables. Des précommandes aux notes de la presse, en passant par les chiffres vertigineux d'audience sur la plateforme Twitch, le succès est total. Cependant, au-delà des braquages et des courses-poursuites effrénées, la communauté semble particulièrement captivée par un autre aspect de l'expérience proposée par le studio étoilé.

















En effet, l'intérêt pour la protagoniste Lucia avait déjà fait couler beaucoup d'encre avant même la sortie officielle. Certains joueurs exprimaient une réelle fascination pour le personnage, au point de redouter de s'y attacher de manière excessive. Aujourd'hui, les données de recherche Google confirment cette obsession grandissante, révélant des statistiques d'une ampleur inédite.

L'explosion des requêtes pour adultes

Dans les premières 24 heures qui ont suivi le déploiement du jeu, les tendances de recherche ont pris une tournure très spécifique. L'analyse des données issues de Google Trends met en lumière une hausse fulgurante des mots-clés liés au contenu mature. Les recherches pour « Lucia Naked » ont ainsi bondi de 350 % par rapport à la semaine précédente. Le protagoniste masculin n'est pas en reste, puisque les requêtes concernant « Jason Naked » enregistrent une augmentation de plus de 160 % (via The Gamer).

Plus frappant encore, la recherche « GTA 6 Sex » a connu une croissance spectaculaire de 1 200 %. Mais le record absolu revient aux requêtes ciblant les professionnelles du sexe virtuelles. Les recherches pour « GTA 6 Prostitutes » ont littéralement crevé le plafond avec une augmentation vertigineuse de 5000 %. Mais cela s'explique aussi par leur absence, Rockstar ayant fait le choix de ne pas intégrer de prostitués dans GTA 6.

Des choix assumés par Rockstar Games

Face à cet engouement pour le contenu explicite, les joueurs devront faire face à une réalité contrastée. D'un côté, Rockstar a intégré de la nudité frontale totale dans cette nouvelle itération, avec un camp de nudistes et plusieurs autres zones où nous retrouvons des personnes partiellement ou totalement nues.

De l'autre côté, une fonctionnalité historique de la franchise tire sa révérence. Les travailleurs du sexe, présents depuis les premiers opus en trois dimensions, ont été retirés de ce sixième volet. L'équipe de développement a justifié cette décision par des choix narratifs précis.

Nous avons implémenté tout ce qui était nécessaire pour raconter avec succès l'histoire de ces amants en cavale.

Il est donc évident que cette mécanique historique ne s'inscrivait plus dans la vision créative de Rockstar pour l'épopée criminelle de Jason et Lucia. Les joueurs devront donc se contenter des éléments narratifs et des environnements prévus par les développeurs pour satisfaire leur curiosité, ce qui sera largement suffisant.