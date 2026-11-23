Dans Grand Theft Auto 6, les forces de l'ordre sont particulièrement vigilantes et capables de vous identifier grâce à votre apparence physique. Pour commettre des braquages ou des activités illégales en toute discrétion, dissimuler votre visage peut être une bonne chose. Voici où trouver votre premier masque et comment l'utiliser efficacement

Si porter un masque n'est pas obligatoire durant les toutes premières heures de l'aventure avec Jason et Lucia dans Grand Theft Auto VI, il s'avère très utile dès que vous souhaitez gagner de l'argent rapidement hors des sentiers battus, en effectuant des larcins. Plusieurs magasins d'armes Ammu-Nation en proposent à travers Leonida, mais la plupart sont inaccessibles au tout début de la partie. Heureusement, une boutique située tout près de chez vous permet d'en acquérir un immédiatement.

Où acheter un masque au début de GTA 6 ?

Le premier endroit où vous pouvez vous procurer un masque dans GTA 6 se trouve à Key Lento, juste à l'est de la maison de Jason. Il s'agit de la boutique Chuck's Tackle & Shot. Si vous avez du mal à la repérer sur votre carte, vous pouvez consulter notre capture d'écran ci-dessous.

Une fois devant l'établissement, suivez ce cheminement pour trouver le rayon :

Entrez dans le magasin et tournez immédiatement à droite.

Avancez un peu puis tournez à gauche dans l'allée.

Regardez l'étagère sur votre droite (celle avec une tête d'alligator sur le dessus) pour repérer la section accessoires de cou.

Vous y trouverez une petite sélection de cache-cous qui font office à la fois d'écharpe et de masque. Il vous suffit d'en acheter un pour l'ajouter à votre équipement.

Comment mettre le masque sur son visage ?

Par défaut, votre personnage porte cet accessoire baissé autour du cou, ce qui ne cache pas votre identité. Pour remonter le masque sur votre visage avant de passer à l'action, maintenez la touche L1 (ou LB) pour ouvrir la roue d'équipement, puis appuyez sur R1 (ou RB) afin de basculer vers l'onglet des objets.





Sélectionnez l'icône dédiée au masque tout en haut de la roue avec votre joystick, puis utilisez la croix directionnelle pour modifier le style de port et le passer sur l'option 1. Votre visage est désormais dissimulé, vous permettant d'opérer bien plus sereinement face à la police.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment tout ce qu'il faut faire avant le point de non-retour du chapitre 1.