Parcourir l'immense carte de Leonida peut vite devenir exigeant, mais Grand Theft Auto 6 intègre une fonctionnalité de conduite automatique héritée de Red Dead Redemption 2. Voici comment activer ce mode discret et dans quelles situations il vaut mieux reprendre le volant.

Très pratique pour admirer les paysages de Vice City, la conduite automatique n'est pas mise en avant par le jeu dès les premières heures, mais elle est pourtant bien disponible dans Grand Theft Auto VI. Fonctionnelle sur tous les types de véhicules, voitures, avions ou bateaux, cette option permet à Jason ou Lucia de se rendre automatiquement à un point de repère, ou simplement de circuler sans destination précise.

Paramétrer la conduite automatique dans les menus

Par défaut, l'option est activée dès le lancement du jeu, mais elle reste restreinte aux situations calmes. Pour pouvoir l'utiliser à tout moment, y compris lors des phases d'action, il est nécessaire de modifier un réglage :

Ouvrez le menu des paramètres du jeu.

Allez dans l'onglet Gameplay , puis descendez jusqu'à la section Accessibilité .

, puis descendez jusqu'à la section . Passez l'option Conduite automatique sur le mode Illimité.

Comment déclencher la conduite automatique en véhicule ?

Une fois installé aux commandes de votre véhicule, la manipulation se fait directement via la caméra cinématique :

Maintenez la flèche directionnelle du bas pour ouvrir le menu de la caméra.

Appuyez sur le bouton Pause (Options sur PS5 ou Menu sur Xbox) pour basculer en mode cinématique.

Maintenez la touche Rond sur PlayStation 5 ou B sur Xbox pour enclencher la conduite automatique.

Pour désactiver le mode et reprendre le contrôle manuel à tout instant, il suffit de maintenir à nouveau la flèche directionnelle du bas.

Fonctionnement, limites et situations à éviter

Il n'est pas recommandé d'utiliser la conduite automatique si vous êtes recherché par la police.

Lorsque le mode est actif, le jeu prend le contrôle de la caméra en vue cinématique, bien que vous puissiez toujours changer de station de radio ou ouvrir le mode photo via le menu pause pour ajuster l'angle de vue. Vous avez également la possibilité de régler votre allure de croisière. Toutefois, même à la vitesse maximale autorisée par le système, le personnage respecte scrupuleusement le code de la route et évite les accidents, ce qui en fait un moyen de transport relativement lent.

Si le mode illimité autorise l'activation de la conduite automatique durant des missions de poursuite ou d'évasion, son utilisation reste fortement déconseillée dans ces moments. L'intelligence artificielle ne maîtrise pas les raccourcis, les virages serrés à haute vitesse ni les manœuvres agressives, et ne pourra pas vous sauver des dégâts déjà engagés.

De même, bien que le système puisse sortir votre véhicule d'un stationnement délicat, il risque d'endommager la carrosserie et les éléments alentour lors de la manœuvre. La conduite automatique demeure donc un outil idéal pour profiter de l'ambiance de GTA 6 ou découvrir paisiblement la carte.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment tout ce qu'il faut faire avant le point de non-retour du chapitre 1.