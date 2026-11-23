Dans GTA 6, la musculature et le type de corps des personnages influencent directement les animations. Pour gérer cette complexité technique sans précédent, Rockstar a dû déployer une équipe entière. Une prouesse qui rappelle les grandes heures de San Andreas, mais avec une fidélité visuelle inégalée.

Les personnages de Grand Theft Auto VI évolueront en fonction de vos actions. Si vous faites du sport, Jason et Lucia garderont un physique plutôt musclé, tandis que si vous vous laissez aller, tout en mangeant en grande quantité, ils auront tendance à prendre du poids. Une fonctionnalité qui peut sembler basique, mais qui a tout de même demandé une grande réflexion du côté des équipes de Rockstar.

Un défi technique colossal pour Rockstar

Le budget pharaonique de GTA 6 ne se limite pas à la taille de sa carte ou à la densité de sa population. Il se cache aussi dans des détails qui pourraient sembler anodins pour le grand public, mais qui représentent un véritable casse-tête pour les développeurs. L'un de ces défis majeurs concerne la gestion de la masse corporelle des personnages.

Si la modification corporelle n'atteint peut-être pas les extrêmes loufoques d'un Fable 2 ou les mensurations démesurées possibles dans GTA: San Andreas, le nouveau titre de Rockstar propose une variété impressionnante de morphologies. Faire cohabiter ces différents types de corps avec un niveau de fidélité visuelle aussi élevé a nécessité la création d'une équipe entièrement dédiée à cette tâche.

















Des animations partagées mais ultra précises

Lors d'une récente entrevue accordée à IGN, le vice-président de l'animation chez Rockstar, Mark Tennant, a expliqué que la décision de pousser la variation des tailles et des types de corps a été prise très tôt dans le développement du jeu.

Cela nous a obligés à établir une méthode très robuste pour partager les animations entre les personnages tout en résolvant de multiples points de contact, comme la plupart des interactions avec les véhicules et les prises au corps à corps.

Pour atteindre ce résultat, le studio a dû abandonner les approches traditionnelles au profit de nouvelles techniques de pointe. Ce genre d'innovation technologique n'est d'ailleurs possible que grâce aux ressources financières et humaines quasi illimitées dont dispose Rockstar Games.

Nous avons également dû former une équipe chargée de superviser la mise en œuvre, ce qui a nécessité une étroite collaboration avec les équipes artistiques et de rigging. Tous ces aspects devaient être réunis pour que cela fonctionne, ce fut donc un énorme effort d'équipe.

Une identité visuelle unique pour chaque habitant

L'ambition ne s'arrête pas aux protagonistes principaux. Valmor Garcia, directeur artistique technique principal, a précisé lors de ce même échange que l'objectif ultime était de garantir que chaque personnage possède une conscience et des identités visuelles singulières.

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Cela implique de doter chaque PNJ de visages et d'une anatomie uniques, justifiant par la même occasion le nombre faramineux d'animations enregistrées pour le jeu. Tous ces efforts acharnés semblent porter leurs fruits au vu du lancement monumental de GTA 6, avec plus de 32 millions de copies vendues au lancement.

Rappelons que GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series et vous pouvez toujours retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.