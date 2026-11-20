Parmi les lieux insolites et discrets de l'État de Leonida dans Grand Theft Auto 6, le complexe nudiste a rapidement fait parler de lui. Voici quelques astuces pour localiser cet endroit caché et savoir ce qu'on y trouve.

La nudité et les thèmes matures ont toujours fait partie de l'ADN de la série Grand Theft Auto, et cet opus ne fait pas exception. Déjà évoqué avant la sortie du jeu à travers des fuites et les discussions autour des lieux festifs de Leonida, ce complexe nudiste n'est pas affiché d'emblée sur la carte, ce qui le rend facile à manquer si l'on ne sait pas où regarder, d'autant plus qu'il est bien caché. Mais si vous souhaitez malgré tout aller faire un tour, nous vous indiquer où trouver le complexe nudiste dans Grand Theft Auto VI.

Comment se rendre au camp de nudistes dans GTA 6

Pour atteindre l'endroit, plusieurs routes sont possibles, mais le plus simple est de se rendre à Hamlet et de se diriger vers l'ouest. Après avoir quitté l'axe routier principal, vous vous rapprocherez de ce camping spécial. Il se trouve non loin de Watson Bay, mais pour que tout cela soit plus simple, voici une capture d'écran de la carte pour savoir où se trouve le centre naturiste.

Une fois à l'intérieur de l'enceinte, dirigez-vous vers le centre, vous y trouverez un lieu protégé par des barrières en bois, pour cacher certains regards indiscrets.

La majorité des PNJ présents sont dévêtus, même si quelques visiteurs portent des maillots de bain, ou seulement le haut. Nous y retrouvons une piscine, des transats, un sauna, un bar et des douches. Vous pouvez même prendre un bain de soleil et profiter de l'ambiance.







Sur le plan du gameplay, il ne s'agit pas d'un lieu lié à une mission dédiée ou à une récompense particulière. C'est avant tout un élément d'ambiance et de construction du monde ouvert, destiné à renforcer le réalisme et l'imprévisibilité de Leonida. Gardez simplement à l'esprit le caractère explicite des lieux si vous jouez dans un espace partagé, puisque les parties intimes restent visibles.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, mais aussi les codes de triche sur PS5 et les codes de triche sur Xbox Series. Si vous souhaitez embarquer pour Leonida tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :