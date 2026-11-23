Découvrez des informations et de potentielles solutions pour l'erreur CE-108255-1, qui apparaît pour certains joueurs et joueuses sur GTA 6.

Depuis le lancement de Grand Theft Auto VI, de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PS5 ont signalé l'erreur CE-108255-1, qui fait planter le jeu. Il se peut que vous en soyez victime. Voici, dès lors, quelques informations et de potentielles solutions pour régler l'erreur CE-108255-1 liée à GTA 6 sur PS5.

Des détails sur l'erreur CE-108255-1 de GTA 6 sur PS5

Selon les différents retours, l'erreur CE-108255-1, qui peut apparaître pour les joueurs et les joueuses étant sur la version PS5 de GTA 6, est capable de surgir dans plusieurs situations :

Après la cinématique d'introduction

Lors de missions narratives bien spécifiques

Au bout de quelques minutes de jeu, lors de séquences d'exploration dans le monde ouvert

Ce problème technique est plutôt frustrant, d'autant plus que le système de sauvegarde automatique de GTA 6 ne se concentre que sur un seul emplacement. Cependant, divers retours mentionnent quelques solutions, en attendant l'intervention de Rockstar Games.

De potentielles solutions pour résoudre l'erreur CE-108255-1 de GTA 6 sur PS5

Avant tout, remarquons que Rockstar Games et Sony n'ont pas communiqué à propos de l'erreur CE-108255-1 de GTA 6 sur PS5. Nul doute que ce souci sera réglé par le biais d'une prochaine mise à jour, d'autant plus que Rockstar se montre réactif, en témoigne le correctif publié ce 23 novembre.

Toutefois, certains joueurs et joueuses ont déjà découvert des méthodes qui ont permis de résoudre ce problème. Attention, les solutions proposées ci-dessous peuvent ne pas fonctionner pour vous, bien qu'elles soient efficaces pour diverses personnes au sein de la communauté. Mais en voici quelques-unes :

Éteindre et rallumer complètement votre PS5

S'assurer que sa PS5 possède bien la dernière mise à jour système

Vérifier que GTA 6 dispose bien de la dernière mise à jour

Opter pour une sortie vidéo en 1080p

Reconstruire la base de données via le mode Sans échec de la console

Désinstaller complètement et réinstaller GTA 6

















Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.