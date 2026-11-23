Les chiffres officiels sont tombés et dépassent l'entendement. En une seule journée, Grand Theft Auto 6 s'est écoulé à plus de 32 millions d'exemplaires, générant des revenus colossaux. Rockstar signe ainsi le plus grand lancement de l'histoire du divertissement, toutes catégories confondues.

Les attentes étaient démesurées, mais la réalité vient de les balayer d'un revers de la main. Après des mois de spéculations et d'estimations en tout genre, Rockstar Games a officiellement dévoilé les premiers chiffres de vente de Grand Theft Auto VI. Le résultat est sans appel puisque le monde du jeu vidéo, et plus largement celui du divertissement, vient de basculer dans une nouvelle dimension.

Un record absolu pour l'industrie du divertissement

Les statistiques arrêtées au 19 novembre donnent le vertige. En l'espace de vingt-quatre heures, le titre en monde ouvert s'est arraché à 32,5 millions d'unités à travers le monde. Cette performance inouïe s'est traduite par des recettes s'élevant à 3,79 milliards de dollars sur cette seule première journée de commercialisation. Ce chiffre astronomique ne se contente pas de dominer le secteur vidéoludique. Il établit un nouveau standard pour l'ensemble des biens culturels.

Comme le souligne le communiqué officiel du studio, cette performance fait de cette sortie le plus grand lancement de l'histoire du divertissement, surpassant n'importe quel autre média. À titre de comparaison, le précédent volet, Grand Theft Auto V, avait généré 800 millions de dollars lors de son lancement, tandis que Red Dead Redemption 2 avait atteint 725 millions lors de son premier week-end. Même les blockbusters hollywoodiens les plus lucratifs, à l'image des films de super-héros, semblent désormais jouer dans une catégorie inférieure.

















La réaction de Rockstar Games

Face à ce raz-de-marée commercial, la direction du studio a tenu à s'exprimer. Sam Houser, président et fondateur de Rockstar Games, a partagé son émotion dans un communiqué officiel :

C'est avec une immense gratitude que nous entamons un nouveau chapitre de Rockstar Games avec la sortie de Grand Theft Auto 6. Nous sommes incroyablement touchés par la réaction des joueurs du monde entier et nous ne pourrions être plus ravis de partager ce moment avec vous.

Ces déclarations témoignent du soulagement et de la fierté des équipes de développement, qui ont porté ce projet titanesque pendant plus d'une décennie.

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Bien évidemment, ces revenus colossaux permettent d'ores et déjà de rentabiliser largement le budget de développement du jeu, estimé à environ 2 milliards de dollars, bien que la maison mère Take-Two Interactive n'ait jamais confirmé ce montant. Alors que le titre n'est disponible que sur PS5 et Xbox Series, l'avenir s'annonce radieux. L'arrivée du jeu sur PC représentera un nouveau levier de croissance massif, promettant de faire grimper ces chiffres vers des sommets encore inexplorés.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment au sujet de la nudité.