Présente depuis plus de vingt ans dans la saga, une fonctionnalité emblématique disparaît officiellement dans Grand Theft Auto 6. Rockstar Games a fait le choix de supprimer la possibilité de solliciter des travailleurs du sexe pour privilégier la narration et la relation amoureuse entre Jason et Lucia.

Depuis la sortie de GGrand Theft Auto III en 2001, la franchise de Rockstar Games s'est forgée une réputation sulfureuse, en grande partie grâce à la liberté totale offerte aux joueurs. Parmi les activités annexes les plus célèbres, la possibilité de solliciter des travailleurs du sexe est devenue une véritable marque de fabrique. Pourtant, avec l'arrivée de Grand Theft Auto VI, le studio a pris une décision radicale qui rompt avec un quart de siècle de tradition.

Une disparition justifiée par le scénario

Dans les rues de Vice City, les joueurs auront beau chercher, ils ne trouveront aucun PNJ proposant des services tarifés au bord de la route. Rockstar Games a officiellement confirmé le retrait de cette mécanique historique. La raison principale de ce changement de cap réside dans le cœur même du jeu : la relation entre les deux protagonistes principaux, Jason et Lucia.

Interrogé sur cette absence remarquée, un représentant du studio a expliqué que chaque élément de gameplay devait servir la trame narrative.

GTA VI est un jeu sur un couple dans une impasse, des amants en cavale. Bien que nous ayons conservé beaucoup de choses des précédents titres GTA, tout ce que nous avons implémenté dans le VI a été fait pour soutenir l'esprit de l'histoire que nous voulions raconter.

Le développeur précise que les systèmes de jeu conservés ou étendus, comme les vols, le système de recherche policière ou la radio, sont jugés nécessaires et complémentaires aux motivations des personnages. La fidélité de Jason et Lucia l'un envers l'autre rendait donc la présence de cette mécanique obsolète et incohérente avec le ton de l'œuvre.

Un héritage lourd à porter pour Rockstar

Il faut dire que cette fonctionnalité a souvent placé le studio au centre d'intenses polémiques. Les anciens joueurs se souviennent inévitablement du scandale Hot Coffee dans San Andreas, un mini-jeu sexuel caché dans les fichiers du jeu qui avait provoqué un véritable séisme médiatique et juridique. De plus, la communauté avait transformé cette interaction en une blague macabre récurrente, consistant à abattre le PNJ après l'acte pour récupérer son argent.

Dans Grand Theft Auto V, l'ajout de la vue à la première personne et la représentation caricaturale de certaines minorités avaient de nouveau attiré les critiques. En supprimant cette option, Rockstar s'épargne non seulement de nouvelles controverses, mais renforce également le réalisme troublant de son nouveau titre, où commettre un crime peut désormais susciter un sentiment de culpabilité.

















Le contenu pour adultes reste bien présent

Que les amateurs de l'ambiance sulfureuse de la série se rassurent, la disparition de cette interaction de rue ne signifie pas que le jeu est totalement édulcoré. Le monde nocturne de l'État de Leonida reste fidèle à sa réputation.

Les clubs de strip-tease sont toujours accessibles, offrant aux joueurs la possibilité d'assister à des danses privées et de profiter de l'atmosphère mature propre à la saga. Par ailleurs, la dimension intime n'est pas censurée, puisqu'il est tout à fait possible pour Jason et Lucia de partager des moments charnels dans l'intimité de leur planque.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment la liste de tous les chapitres et missions. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.