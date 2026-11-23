Les premières heures passées dans les Keys avec Jason et Lucia offrent un terrain de jeu gigantesque, mais attention à ne pas vous précipiter dans l'histoire principale. La fin du Chapitre 1 marque un véritable point de non-retour qui vous fera perdre une grande partie de vos biens et bloquera l'accès à la zone pendant un bon moment.

Avant de basculer dans la suite de l'aventure et de dire temporairement adieu à Key Lento, il est indispensable de mettre vos affaires en ordre pour ne pas passer à côté de contenus uniques ou repartir les poches vides. Entre la perte de votre argent, la disparition de certains véhicules et plusieurs contenus définitivement manquables, voici tout ce qu'il faut préparer avant de basculer dans la suite de l'histoire de Grand Theft Auto VI.

Attention : ce guide contient de légers spoilers concernant le déroulement et les missions du premier chapitre de GTA 6.

Le point de non-retour, quand et que perd-on exactement ?

La bascule s'opère lors du lancement de la mission Piège à touristes (disponible après la soirée avec Cal dans la mission Recalibrage), au moment où Jason accepte le travail de Mattia sur le yacht. Une fois cette mission enclenchée, le jeu enchaîne les séquences scénarisées sans possibilité de sauvegarder manuellement ni de revenir explorer librement la région de Key Lento avant le Chapitre 3.

Le passage au Chapitre 2 entraîne plusieurs pertes matérielles importantes : votre voiture personnelle (la Vapid Ganado de Jason), l'argent liquide dans votre portefeuille, le magot caché sous les lattes de votre chambre ainsi que les fonds présents sur votre compte courant standard disparaissent. En revanche, vos armes, vos modifications, vos vêtements, vos tatouages et vos coupes de cheveux sont intégralement conservés. Le jeu ne permettant pas de rejouer librement les missions principales, il est fortement conseillé de créer une sauvegarde manuelle juste avant d'entamer Piège à touristes.

Comment protéger son argent et optimiser ses dépenses ?

Inutile d'investir massivement dans la personnalisation du véhicule de Jason ou d'enchaîner les gros braquages durant ce premier acte. Pour ne pas repartir les mains vides au Chapitre 2, transférez vos économies vers le compte Famille de BuckMe (épargne), qui est le seul compte épargné par la réinitialisation, en veillant à récupérer au préalable l'argent laissé dans la boîte aux lettres de Jason.

Si vous disposez encore d'un excédent d'argent liquide avant la fête sur le yacht, dépensez-le dans des éléments permanents que ce soit de nouvelles armes, des accessoires, des vêtements ou passez chez le coiffeur et le tatoueur.

Les objets, véhicules et activités à ne pas manquer

Au-delà de la gestion financière, plusieurs éléments exclusifs au Chapitre 1 disparaissent définitivement si vous ne les récupérez pas à temps :

Les bonus de l'Édition Ultime : La moto Dinka Enduro, le kayak Crest (près de la maison de Jason) ainsi que le kit de personnalisation rétro pour le pick-up chez Coastal Auto Care disparaissent à la fin du chapitre. (Voir notre article sur comment récupérer les bonus)

La moto Dinka Enduro, le kayak Crest (près de la maison de Jason) ainsi que le kit de personnalisation rétro pour le pick-up chez Coastal Auto Care disparaissent à la fin du chapitre. (Voir notre article sur comment récupérer les bonus) Les deux quêtes de Shirley : La voisine de Jason à Key Lento propose « Achat de rhum pour Shirley » (rapporter une bouteille de rhum Salty Squid) et « Voler le scooter » (dérober le scooter de mobilité de Peggy), permettant ensuite d'emprunter le véhicule. Faites-les avant ce moment.

La voisine de Jason à Key Lento propose « Achat de rhum pour Shirley » (rapporter une bouteille de rhum Salty Squid) et « Voler le scooter » (dérober le scooter de mobilité de Peggy), permettant ensuite d'emprunter le véhicule. Faites-les avant ce moment. L'état de la maison et la méditation avec Lucia : Effectuez les cinq réparations de la maison de Jason avant la mission Enfin libre pour obtenir un bonus de relation. Plus tard, après Terre à terre, acceptez l'invitation de Lucia à méditer sur la terrasse pour débloquer ce premier emplacement nécessaire au trophée « Faut être positifs ».

Effectuez les cinq réparations de la maison de Jason avant la mission Enfin libre pour obtenir un bonus de relation. Plus tard, après Terre à terre, acceptez l'invitation de Lucia à méditer sur la terrasse pour débloquer ce premier emplacement nécessaire au trophée « Faut être positifs ». Les objets uniques de mission : Ramassez la boîte de cigares Macizo jetée dans le jardin de Mandy à la fin de Plomberie. Lors de Bye Bye Don, récupérez les lunettes d'aviateur de Donnie dans la salle de bain de sa caravane ainsi que son revolver unique H&L .38 dans le coffre de sa voiture avant de la détruire.

Ramassez la boîte de cigares Macizo jetée dans le jardin de Mandy à la fin de Plomberie. Lors de Bye Bye Don, récupérez les lunettes d'aviateur de Donnie dans la salle de bain de sa caravane ainsi que son revolver unique dans le coffre de sa voiture avant de la détruire. Les cosmétiques et activités annexes : Achetez le collier pour Lucia (475 $) à la bijouterie au sud-ouest de Key Lento avant sa sortie de prison. Récupérez les lunettes de soleil offertes par le couple sur le pont intermédiaire du yacht dans Permission de sortie, et débloquez la veste d'Andy en rejoignant sa voiture discrètement dans Home Sweet Home. Enfin, passez la soirée au Rusty Anchor avec Cal en le raccompagnant chez lui pour débloquer un t-shirt et une casquette exclusifs, et revendez les quatre colis de drogue perdus dans le comté de Mariana après « Terre à terre ».

Vous l'aurez compris, le plus important reste de mettre l'argent sur le compte familial, pour ne pas avoir l'impression de tout perdre. Vous profiterez ensuite de l'histoire avec d'autres rebondissements.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.