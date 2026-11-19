Avec une aventure d'environ 80 heures jalonnée de choix décisifs et de missions annexes, bien gérer ses sauvegardes dans Grand Theft Auto 6 est essentiel. Découvrez comment enregistrer votre progression manuellement, les limites du système et le fonctionnement de la sauvegarde automatique.

Maintenant que Grand Theft Auto VI est disponible, vous vous demandez peut-être comment sécuriser au mieux votre avancée. Face aux nombreuses options, quêtes secondaires et décisions qui influencent le déroulement de l'histoire, il est tentant de recharger une partie précédente pour explorer différentes issues ou juste sauvegarder pour anticiper une action qui se passerait mal. Bien qu'il soit tout à fait possible de sauvegarder manuellement, plusieurs règles importantes sont à connaître pour ne pas se faire piéger.

Comment sauvegarder manuellement dans GTA 6 ?

De manière générale, vous pouvez enregistrer votre progression à tout moment en passant directement par le menu des options du jeu. Toutefois, le système impose deux restrictions majeures qu'il faut impérativement anticiper.

Il est naturellement impossible de sauvegarder en pleine mission, puisque si vous êtes déjà engagé dans une mission la sauvegarde manuelle est bloquée. Avant de lancer un gros braquage ou une séquence à forts enjeux, pensez donc à créer une sauvegarde juste avant de déclencher la quête afin de pouvoir recommencer si les choses tournent mal.







Il est important de noter que le jeu ne met à votre disposition que 15 emplacements de sauvegarde au total. Sur une aventure d'une durée d'environ 80 heures, il est vivement conseillé de choisir vos points de sauvegarde avec soin et de ne pas gaspiller vos emplacements inutilement, même si vous devriez avoir assez de place.

Pourquoi les sauvegardes manuelles sont indispensables ?

Certaines actions ou tâches annexes peuvent être définitivement manquées si vous avancez trop vite dans le scénario, avec un impact direct sur l'histoire. Par exemple, dès le tout début de l'aventure, si Jason ne termine pas l'ensemble des tâches de rénovation de la maison avant d'aller chercher Lucia, il n'aura plus l'occasion de les accomplir une fois qu'elle sera rentrée.

Or, la réussite de ces tâches influence directement la solidité de leur relation. Créer une sauvegarde manuelle juste avant de vous lancer dans ce type d'objectifs vous permet de revenir en arrière si vous manquez de temps ou si vous ne parvenez pas à trouver tous les éléments demandés.

















Le fonctionnement de la sauvegarde automatique

En complément de l'enregistrement manuel, GTA 6 intègre un système de sauvegarde automatique très large, similaire à celui de Red Dead Redemption 2. Ce système n'utilise qu'un seul emplacement permanent, qui est automatiquement remplacé à chaque sauvegarde. Elle se fait en général à chaque moment important, après chaque cinématique ou mission terminée. Mais pour assurer le coup, n'hésitez pas à sauvegarder manuellement de temps en temps.

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