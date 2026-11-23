Bien que Grand Theft Auto 6 n'intègre pas officiellement de mode FPS à son lancement, des joueurs ont découvert une astuce permettant de forcer la caméra à la première personne. Voici la marche à suivre étape par étape pour explorer Vice City et l'État de Leonida à travers les yeux de Jason ou Lucia.

Officiellement, Rockstar Games n'a pas intégré d'option permettant de basculer en vue subjective dans Grand Theft Auto VI, hormis lors de courtes séquences contextuelles (comme lorsque vous consultez votre téléphone au volant). Toutefois, une manipulation découverte par certains membres de la communauté permet d'exploiter un bug de caméra pour profiter du jeu intégralement en vue FPS, pour celles et ceux qui le souhaitent.

Comment activer le glitch de la vue FPS dans GTA 6 ?

La manipulation nécessite un léger ajustement dans les options avant de déclencher le bug à bord d'un véhicule. Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour réussir le timing :

Modifier les paramètres de la manette : Rendez-vous dans les Paramètres du jeu, puis ouvrez l'onglet Manette. Descendez jusqu'à la 18ᵉ option afin de réattribuer la touche du pavé tactile (PS5) ou le bouton Affichage (Xbox Series X|S). Remplacez son action par défaut (ouvrir la carte) par le changement d'angle de caméra. Monter dans un véhicule : Installez-vous au volant d'une voiture et sortez votre téléphone portable en appuyant sur la flèche directionnelle du haut. Forcer le changement de caméra : Rangez votre téléphone en appuyant sur Rond (PS5) ou B (Xbox), puis appuyez immédiatement et à plusieurs reprises sur le pavé tactile (ou le bouton Affichage).





Fonctionnement et limites de cette caméra non officielle

Une fois le glitch activé, la vue à la première personne reste verrouillée même lorsque vous descendez de votre véhicule et que vous contrôlez le personnage (Jason ou Lucia).

Par exemple, vous pouvez vous déplacer à pied, viser, tirer et braquer en vue subjective, puisque dans ces situations, le jeu se comportant presque comme s'il s'agissait d'un mode standard. Toutefois, puisque GTA 6 n'a pas été pensé pour être joué à la première personne, des des problèmes de collision (clipping) peuvent survenir avec les bras ou le corps du protagoniste qui traversent parfois l'écran.









Pour revenir à la troisième personne, il suffit simplement de recharger votre sauvegarde ou recommencer depuis un point de contrôle pour retrouver la vue à la troisième personne.

Il est probable que ce bug soit corrigé par Rockstar lors d'une future mise à jour. À l'image de GTA 5 qui avait reçu son mode FPS officiel lors de son arrivée sur PS4, Xbox One et PC, il faudra peut-être attendre une future version ou une mise à jour majeure pour profiter d'une véritable caméra à la première personne dans GTA 6.

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