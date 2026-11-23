Dans Grand Theft Auto 6, chaque balle tirée et chaque décision prise influencent directement la réputation de vos protagonistes. Découvrez comment fonctionne le système de Profil Criminel, ses différents rangs et les conséquences irréversibles qu'il peut avoir sur votre partie.

À l'instar d'une jauge d'honneur ou d'infamie, le Profil Criminel évalue le degré de violence de vos actes dans Vice City et ses environs. Jason et Lucia disposent chacun de leur propre jauge, consultable directement dans l'onglet « Jason & Lucia » du menu principal. Au début de l'aventure Grand Theft Auto VI, les deux personnages démarrent avec le statut de criminel endurci. En fonction de votre comportement, ce rang peut évoluer vers le professionnalisme ou sombrer dans la folie meurtrière, modifiant au passage la manière dont vous regagnez votre jauge de concentration.

Les profils Professionnel et Endurci, la maîtrise avant tout

Pour faire grimper votre réputation jusqu'au rang Professionnel, vous devez privilégier la discrétion et l'approche non létale. Cela implique de terminer les missions sans vous faire repérer, de neutraliser les ennemis à mains nues ou via des éliminations non mortelles, et d'épargner les cibles qui se rendent. Il est également impératif d'éviter de tuer des civils y compris de manière accidentelle lors de vos trajets en voiture, et de choisir les options de désamorçage lorsque le jeu vous y invite.





Si un affrontement armé devient inévitable, vous pouvez conserver le statut Endurci en activant votre compétence de concentration (effet de ralenti) pour viser les points jaunes situés sur les membres de vos ennemis, comme les genoux ou les coudes. Bien que considéré comme un acte vicieux, ce tir incapacitant évite de faire chuter votre profil vers des rangs plus sombres. Avec les profils Professionnel et Endurci, vous regagnez davantage de concentration grâce aux neutralisations non létales et aux bonnes actions du quotidien, comme sauver des civils, caresser des animaux ou simplement jeter des déchets à la poubelle.

Les profils Violent et Psycho, vers la descente aux enfers

À l'inverse, éliminer sans pitié les forces de l'ordre, les criminels, les passants ou même les animaux fera chuter votre réputation vers le rang Violent, puis Psycho. Ces deux statuts modifient vos bonus en combat en vous accordant des gains de concentration lorsque vous réalisez des tirs à la tête.

Attention toutefois, atteindre le palier Psycho entraîne une conséquence majeure sur le gameplay puisqu'il vous devient totalement impossible de vous rendre à la police lors d'une arrestation. Les forces de l'ordre ne chercheront plus à vous capturer vivant.

















Le point de non-retour en devenant Irrécupérable

Tant que vous naviguez entre les quatre premiers rangs, votre profil reste modulable selon vos actions. Cependant, si une fissure apparaît sur l'icône du statut Psycho, cela signifie que vous êtes sur le point de basculer dans la catégorie ultime, à savoir Irrécupérable.

Contrairement aux autres niveaux, le statut Irrécupérable est définitif. Il sanctionne un comportement basé sur la destruction gratuite et la cruauté, et entraîne un impact lourd et permanent sur le reste de votre partie. Il est donc fortement conseillé d'éviter d'atteindre ce palier avant d'avoir terminé l'histoire principale, à moins de conserver une sauvegarde manuelle de secours pour observer ses effets sans compromettre votre progression. D'autant plus que votre profil peut influencer la fin de GTA 6.

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Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment sur les multiples fins.