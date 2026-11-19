L'édition Ultimate de GTA 6 regorge de contenu bonus cosmétique et de récompenses thématiques, mais rien n'est débloqué dès les premières minutes. Découvrez quand et comment récupérer chaque récompense de l'édition Ultimate tout au long de votre progression.

Si l'édition Standard de Grand Theft Auto VI offre l'expérience de jeu principale, l'édition Ultimate propose du contenu supplémentaire purement cosmétique, sans avantage compétitif sur les autres joueurs. Ces bonus ne sont pas accessibles immédiatement puisque vous devez d'abord passer le prologue (où vous prenez le contrôle de Lucia pour apprendre les bases) et atteindre au moins le Chapitre 1 pour commencer à en profiter.

Quand et comment récupérer les bonus de l'édition Ultimate ?

Il est important de noter qu'aucune récompense de l'édition Ultimate n'est accessible dès le lancement du jeu, durant le prologue. Les bonus se débloquent progressivement au fil de l'histoire à travers les chapitres 1, 2, 4 et 5, avec certaines restrictions précises. Par exemple, les véhicules de Jason ainsi que le kit Ganado Retro Build ne sont utilisables que durant le premier chapitre.

Pour vous y retrouver plus facilement et ne manquer aucun contenu, gardez un œil sur l'index de la carte. La majorité des boutiques, lieux spéciaux et tâches liés à ces récompenses y sont directement répertoriés selon leur catégorie respective, comme les sections Vehicles / Mod Shops, Style ou encore Exploration.

Voici le récapitulatif complet pour savoir où et quand les récupérer :

Contenu de l'édition Ultimate Comment et quand l'obtenir Véhicules de Jason (Jason's Vehicles) Uniquement disponibles depuis la maison de Jason pour être utilisés pendant le Chapitre 1. Ganado Retro Build Uniquement disponible au Chapitre 1. À appliquer chez Coastal Auto Care à Key Lento, dans la section Pro Builds / Full Kits du menu de modification. Variantes d'armes personnalisées (Personalized Weapon Variants) À retrouver dans la section Variants du casier d'armes chez Ammu-Nation. Celle de Jason est disponible dès le Chapitre 1, celle de Lucia à partir du Chapitre 2. Morgan Revolvers Disponibles dans n'importe quel casier d'armes Ammu-Nation au Chapitre 2. One-Eyed Willie's Disponible à partir du Chapitre 1. À repérer dans la section Vehicles / Mod Shops de l'index de la carte. Dominator Buggy & Garage Disponible après avoir visité le Mud Club avec Wyman au Chapitre 2. Retrouvez une tâche dans la section Exploration de l'index de la carte. Collection de voitures classiques (Classic Car Collection) Wyman vous contacte sur WhatUp une fois le Dominator récupéré au Chapitre 2. Rideout Customs Disponible dès le Chapitre 1. À retrouver dans la section Vehicles / Mod Shops de l'index de la carte. Complexe PTT Yougin$ (PTT Yougin$ Compound) Disponible dès le Chapitre 1 après avoir exploré Southside. À retrouver dans la section Robberies / Illegal Operations de l'index de la carte. Boutique de vêtements Stock 305 (Stock 305 Clothing Store) Disponible dès le Chapitre 1. À retrouver dans la section Style / Casual & Street de l'index de la carte. Salon mixte de Sara (Sara's Unisex Salon) Disponible dès le Chapitre 1. À retrouver dans la section Style / Hair & Beauty de l'index de la carte. Les looks signatures arrivent au Chapitre 2. Salon de tatouage Electric Fang (Electric Fang Tattoo Parlor) Disponible dès le Chapitre 1. À retrouver dans la section Style / Tattoos de l'index de la carte. Produits dérivés Vice City (Vice City Merch) À récupérer sur les mannequins de The Wonder Whale à Key Lento. À retrouver dans la section Style / Souvenir & Swimwear de l'index de la carte. Style Vice City (Vice City Style) À partir du Chapitre 4 : tenues disponibles dans votre garde-robe, tatouages dans la section Special de la plupart des salons de tatouage, et coupes de cheveux/barbes chez Sara's Unisex Salon. Shitzu Squalo Disponible depuis un quai de canal à Washington Beach au Chapitre 4. À retrouver dans la section Personal de l'index de la carte. '95 Grotti Cheetah Disponible depuis le bâtiment Pegassi Residences au Chapitre 5. Retrouvez une tâche dans la section Exploration de l'index de la carte.















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