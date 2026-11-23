Si vous êtes cinéphile et joueur de GTA 6, voilà une anecdote originale à glisser dans la prochaine conversation avec vos amis.

Les inspirations sont indispensables à la création et peuvent provenir d'univers variés. Qu'il s'agisse d'un roman, d'une chanson, d'une promenade en pleine forêt ou d'une actualité, tout élément peut donner l'étincelle créative qui donnera vie à une idée. Sans surprise, Grand Theft Auto VI n'échappe pas à cette règle.

De nombreux joueurs savent que Vice City et la région de Leonida sont très largement inspirées par la ville de Miami et l'état de Floride. Mais dans une interview accordée au média Destructoid, les développeurs du jeu de tous les records ont partagé un autre secret. En effet, ils ont révélé s'être inspirés d'un film de 1973 pour imaginer le personnage de Jason.

L'histoire de Grand Theft Auto VI proche de celle du film Guet-apens

Si vous avez lancé le titre, vous avez certainement noté que Jason parle assez peu dans le jeu. Il interagit avec Lucia, mais il est davantage un observateur. D'ailleurs, c'est souvent Lucia qui interagit avec les personnages rencontrés dans le cadre des missions du jeu. Ce choix n'est pas anodin et il est proche de l'attitude du personnage joué par Steve McQueen dans le film Guet-apens (ou The Getaway en anglais).

L'histoire globale de Jason et Lucia semble également inspirée par le film de 1972. Si beaucoup y voient un clin d'oeil à Bonnie et Clyde, Guet-apens propose une histoire assez similaire. Dans le film, après un braquage qui a mal tourné, Doc et Carol McCoy se lancent dans une course folle en direction du Mexique pour échapper aux forces de l'ordre.

Jason, un héros aux faux airs de Steve McQueen

La comparaison est évidente, mais le personnage de Jason se veut très proche de celui incarné par Steve McQueen. Lors de l'entretien, Rupert Humphries (vice-président chargé de la narration chez Rockstar) rappelle que l'acteur était célèbre pour dire les choses « par sa seule présence ». Il souhaitait que Jason fasse de même, d'où cette inspiration pour créer la personnalité du partenaire de Lucia.