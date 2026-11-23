Malgré un lancement record et un succès critique retentissant, GTA 6 subit une vague d'évaluations négatives sur Metacritic. Derrière de rares reproches techniques, cette campagne de dénigrement cache des justifications étonnantes, entre protection d'un jeu de Nintendo et rejet d'une romance jugée trop saine.

Il aura suffi de 24 heures pour que le nouveau titre de Rockstar Games génère plus de revenus que le film Avengers Endgame au box-office mondial. Ce triomphe commercial s'accompagne d'un accueil critique exceptionnel, hissant brièvement l'œuvre à la note quasi parfaite de 99 sur 100 sur l'agrégateur Metacritic. Pourtant, le score attribué par les utilisateurs affiche un visage bien plus sombre, chutant drastiquement proche de la moyenne. Si quelques critiques ciblent des défauts techniques réels de Grand Theft Auto VI, la majorité des avis négatifs s'inscrit dans une démarche de review-bombing aux motivations pour le moins singulières.

La guerre des notes contre Zelda Ocarina of Time

La première explication derrière cet afflux de zéros pointe vers une rivalité inattendue. Depuis des décennies, The Legend of Zelda: Ocarina of Time trône au sommet du classement Metacritic avec un score de 99. L'arrivée fracassante du titre de Rockstar, atteignant brièvement ce même sommet avec un volume de tests bien supérieur, a mécaniquement relégué le classique de Nintendo à la deuxième place.

Face à ce qu'ils perçoivent comme un affront fait à une légende intouchable du jeu vidéo, de nombreux puristes ont décidé de saboter la note utilisateur de la nouvelle production de Take-Two. Cette petite guerre d'ego montre à quel point les classements historiques restent sensibles pour une frange de la communauté.

















Cependant, cette mobilisation nostalgique semble presque anecdotique face à la seconde vague d'attaques, bien plus virulente et ancrée dans les guerres culturelles actuelles.

Une romance qui dérange une partie du public

Les réseaux sociaux et les pages de l'agrégateur sont inondés de commentaires dénonçant une supposée dérive idéologique du studio. Au cœur de la discorde se trouve la relation entre Jason et Lucia, les deux protagonistes. De nombreux joueurs s'offusquent de voir Jason se comporter comme un partenaire attentif et respectueux. Les termes de « simulateur de petit ami » reviennent régulièrement dans les évaluations, accompagnés de plaintes concernant l'impossibilité de recourir aux services de travailleuses du sexe ou la présence d'un système de karma.

Certains avis publiés sur la plateforme illustrent parfaitement cette rancœur :

Vous incarnez ce qu'une féministe considère comme un grand homme, un golem muet et sans âme qui fait les corvées, achète des bijoux et nettoie la maison. L'humour a disparu.

Cette fronde, qualifiée d'« anti-woke » par ses instigateurs, reproche au jeu d'avoir abandonné son cynisme habituel pour imposer une vision jugée trop progressiste. Le simple fait que le jeu encourage à traiter une femme comme un être humain semble suffire à déclencher la colère d'une partie de l'audience. Des critiques difficiles à comprendre.

Les limites du système Metacritic

Au-delà de ces polémiques, cette situation met une nouvelle fois en lumière les failles structurelles de Metacritic. Contrairement à des plateformes comme Steam, le site n'exige aucune preuve d'achat pour déposer une évaluation. Cette absence totale de modération et de vérification ouvre grand la porte aux campagnes de dénigrement coordonnées.

Il est d'autant plus regrettable que ces fausses controverses noient les véritables débats autour de l'œuvre. En effet, parmi ce torrent de notes sanction, de véritables joueurs tentent de faire entendre des critiques légitimes. Le blocage de la fréquence d'images à 30 images par seconde, l'absence d'une version PC au lancement ou encore la présence de bugs dans le monde ouvert sont autant de sujets qui mériteraient une discussion apaisée.

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Au lieu de cela, l'espace d'échange se transforme en un champ de bataille idéologique, privant le public d'un véritable baromètre de la qualité du titre, avec des arguments peu recevables pour la majeure partie.

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