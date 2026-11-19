Dès les premières heures de Grand Theft Auto 6, un personnage secondaire fait beaucoup parler de lui : Mandy. Découvrez quand vous la rencontrez, comment résoudre sa mission « Tuyauterie » et s'il est possible de céder à ses avances avec Jason Duval.

Parmi les nombreuses rencontres marquantes du début de l'aventure de Grand Theft Auto VI, Mandy s'impose comme l'un des personnages secondaires les plus intrigants. Locataire particulièrement entreprenante, elle met la fidélité de Jason à rude épreuve lors d'une mission de collecte de loyer lancée par Brian. Celle-ci vous fera des avances, et il se peut que vous vous demandiez s'il est possible d'y céder et d'entamer une romance avec elle. Voici la réponse.

Quand rencontre-t-on Mandy et comment réussir la mission Tuyauterie ?

Vous faites la connaissance de Mandy assez tôt dans le jeu, lors des missions de collecte de loyers confiées par Brian Heder à Key Lento, après deux à trois heures à peine.

L'objectif de la mission nommée Tuyauterie est relativement simple. Vous devez vous rendre dans une petite maison située à quelques pâtés de maisons de la vôtre pour récupérer le loyer de Mandy. Celle-ci se trouvera automatiquement dans son jardin lorsque vous arriverez, et vous parlera directement.

Plutôt que de payer directement, Mandy demande à Jason de réparer sa plomberie en échange de l'argent. Pour valider l'objectif, il vous suffit de récupérer une ventouse et de déboucher l'évier de la cuisine en retirant l'objet insolite qui bloque les canalisations. Vous verrez alors Mandy revenir dans une tenue beaucoup plus légère.

Peut-on avoir une romance avec Mandy dans GTA 6 ?

Malgré les avances très insistantes du personnage, il est impossible d'avoir une romance ou une relation intime avec Mandy dans GTA 6.

Durant toute la séquence où Jason s'occupe de l'évier, Mandy multiplie les tentatives de séduction, allant jusqu'à sortir de sa chambre vêtue d'un bikini particulièrement échancré. Cependant, les options de dialogue ne permettent jamais d'orienter la conversation vers une romance et Jason reste totalement concentré sur sa relation avec Lucia et décline toutes ses propositions, y compris lorsqu'elle tente une dernière fois de le retenir au moment de son départ. Vous n'avez aucun contrôle sur ce choix.





Que se passe-t-il si l'on retourne voir Mandy plus tard ?

Une fois la mission Tuyauterie terminée, il reste possible de retourner au domicile de Mandy plus tard dans l'aventure, mais aucune nouvelle interaction romantique n'est disponible. Voici les situations qui peuvent se produire :

Vous la retrouverez en train de pleurer devant sa télévision.

Si elle vous aperçoit, elle vous demandera simplement de partir, affectée par le refus de Jason.

Aucune autre quête ou interaction n'est prévue avec elle par la suite, même si vous choisissez de ne pas poursuivre la romance avec Lucia à sa sortie de prison.

Il n'est toutefois pas impossible que Rockstar ajoute une mise à jour dans le futur permettant de commencer des romances avec d'autres personnages, dont Mandy. Mais cela n'est pas dans les habitudes du studio.

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N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment sauvegarder. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.