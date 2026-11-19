Retrouvez la liste de tous les succès et trophées que vous allez pouvoir obtenir en jouant à GTA 6, sur toutes les plateformes.

En jouant à Grand Theft Auto VI, vous débloquerez, au fil de vos performances, des succès et trophées. Ces derniers n'ont aucune utilité en tant que telle, mais de nombreux joueurs aiment les débloquer pour afficher les plus rares sur leur profil, montrer leur performance ou tout simplement atteindre le 100 % / Platine. De fait, si vous vous demandez quels sont les succès et trophées à obtenir dans GTA 6, nous vous les listons ci-dessous (tous les obtenir vous demandera beaucoup de temps).

Liste des succès et trophées de GTA 6

Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou le trophée Platine, baptisé « C'est le prix de Vice City », de GTA 6 vont devoir réaliser différentes actions, mais aussi terminer l'histoire principale. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de GTA 6 (certains intitulés pourraient vous spoiler) :

Trophée Action Un goût de paradis Terminez Partie de pêche Paradis perdu Terminez le Chapitre 1 N****s, cul et argent sale Terminez le Chapitre 2 Vice City, baby ! Terminez le Chapitre 3 Le top du top, Ma Terminez le Chapitre 4 Faut que tu saches quand descendre Terminez la dernière mission Tu me fais confiance ? Terminez Course matinale Faire sauter la banque Terminez le coup du cartel La vie de famille Terminez Jeu d'enfant La chute de DWNPLY Terminez Têtes d'affiche Détournement Terminez Trafic aérien Tempête de neige Terminez Opération Savage Glory Une longue route Terminez le jeu à 100 % Casse-cou jusqu'au bout Effectuez 250 cascades Touche-à-tout Essayez chaque type d'activité au moins une fois Le Flingueur Gagnez une médaille d'or dans tous les défis de stands de tir Top Fun Gagnez une course de drones Top Fun dans chaque lieu L'argent, pas la reconnaissance Remportez 20 courses différentes Joli coup de canne Battez Cal dans un défi de pêche As du manche Terminez une partie de jeu d'arcade La route vers le rétablissement Terminez la dernière mission pour Andy C'était pas un accident de bateau Terminez la dernière mission pour Kenton Cavalier seul Terminez la dernière mission pour Billy Inconnus et détraqués Terminez 8 séries de missions pour des inconnus dans tout lÉtat de Leonida L'offre et la demande Terminez la dernière mission pour Randy Spin On This ! Terminez la dernière mission pour Tyrone Faut rester positifs Méditez dans chaque lieu à travers la Leonida Go élan Chassez un animal unique pour Bret Cartes sur table Assemblez 3 séries de cartes à collectionner Coup de WAiNKeur Utilisez WAiNK It dans 100 lieux Une dernière chose Terminez 50 défis Des étoiles plein les yeux Perdez un indice de recherche de 4 étoiles avec votre partenaire et débarrassez-vous de l'alerte Shopping thérapeutique Braquez 3 magasins d'affilée avec votre partenaire sans perdre votre indice de recherche Ça roule Découvrez 100 véhicules Pro de la gâchette Abattez 5 ennemis dans une seule utilisation de la concentration en combat Arrête-moi si tu peux Effectuez un décollage non prévu à l'aéroport de Vice City Arrête ton char C'est chaud un rhinocéros Vol furtif Dévalisez une bijouterie sans vous faire détecter Plafond de retrait Dévalisez 5 chambres fortes de banque et échappez-vous Coup classique de l'attaque éclair Dévalisez un fourgon blindé et échappez-vous L'État du Bonheur Explorer toute la Leonida Lutte contre les nuisibles Braquez une opération illégale appartenant à chacun des gans Au début... Prenez un cocktail avec vue sur Ocean Beach Capital mal acquis Cassez tout pour sortir d'un showroom de véhicules dans un style classique On va au bowling Faites un tabac au bowling de Kolt & Associates Record personnel Un partenariat de poids Les actes sont plus forts Décisions prises (pour le meilleur ou pour le pire) Pas de bol, j'imagine La deuxième fois, c'est la bonne La vérité est ailleurs C'était quoi ça ? Décatombe En roulant, cognez des gens pour les renverser Pas de petit profit Gagnez 250 000 $ en blanchissant des billets marqués grâce à vos contacts Faites-vous plaisir Dépendez 100 000 $ à travers tous les magasins Petits boxes Achetez tous les garages De service Enregistrez 10 véhicules sur l'application Scooter Bros

D'ailleurs, si vous débutez votre aventure avec Jason et Lucia, sachez que nous vous donnons quelques astuces afin de gagner rapidement et facilement de l'argent sur GTA 6.

Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est arrivé le 19 novembre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series.