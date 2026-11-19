En jouant à Grand Theft Auto VI, vous débloquerez, au fil de vos performances, des succès et trophées. Ces derniers n'ont aucune utilité en tant que telle, mais de nombreux joueurs aiment les débloquer pour afficher les plus rares sur leur profil, montrer leur performance ou tout simplement atteindre le 100 % / Platine. De fait, si vous vous demandez quels sont les succès et trophées à obtenir dans GTA 6, nous vous les listons ci-dessous (tous les obtenir vous demandera beaucoup de temps).
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Liste des succès et trophées de GTA 6
Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou le trophée Platine, baptisé « C'est le prix de Vice City », de GTA 6 vont devoir réaliser différentes actions, mais aussi terminer l'histoire principale. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de GTA 6 (certains intitulés pourraient vous spoiler) :
|Trophée
|Action
|Un goût de paradis
|Terminez Partie de pêche
|Paradis perdu
|Terminez le Chapitre 1
|N****s, cul et argent sale
|Terminez le Chapitre 2
|Vice City, baby !
|Terminez le Chapitre 3
|Le top du top, Ma
|Terminez le Chapitre 4
|Faut que tu saches quand descendre
|Terminez la dernière mission
|Tu me fais confiance ?
|Terminez Course matinale
|Faire sauter la banque
|Terminez le coup du cartel
|La vie de famille
|Terminez Jeu d'enfant
|La chute de DWNPLY
|Terminez Têtes d'affiche
|Détournement
|Terminez Trafic aérien
|Tempête de neige
|Terminez Opération Savage Glory
|Une longue route
|Terminez le jeu à 100 %
|Casse-cou jusqu'au bout
|Effectuez 250 cascades
|Touche-à-tout
|Essayez chaque type d'activité au moins une fois
|Le Flingueur
|Gagnez une médaille d'or dans tous les défis de stands de tir
|Top Fun
|Gagnez une course de drones Top Fun dans chaque lieu
|L'argent, pas la reconnaissance
|Remportez 20 courses différentes
|Joli coup de canne
|Battez Cal dans un défi de pêche
|As du manche
|Terminez une partie de jeu d'arcade
|La route vers le rétablissement
|Terminez la dernière mission pour Andy
|C'était pas un accident de bateau
|Terminez la dernière mission pour Kenton
|Cavalier seul
|Terminez la dernière mission pour Billy
|Inconnus et détraqués
|Terminez 8 séries de missions pour des inconnus dans tout lÉtat de Leonida
|L'offre et la demande
|Terminez la dernière mission pour Randy
|Spin On This !
|Terminez la dernière mission pour Tyrone
|Faut rester positifs
|Méditez dans chaque lieu à travers la Leonida
|Go élan
|Chassez un animal unique pour Bret
|Cartes sur table
|Assemblez 3 séries de cartes à collectionner
|Coup de WAiNKeur
|Utilisez WAiNK It dans 100 lieux
|Une dernière chose
|Terminez 50 défis
|Des étoiles plein les yeux
|Perdez un indice de recherche de 4 étoiles avec votre partenaire et débarrassez-vous de l'alerte
|Shopping thérapeutique
|Braquez 3 magasins d'affilée avec votre partenaire sans perdre votre indice de recherche
|Ça roule
|Découvrez 100 véhicules
|Pro de la gâchette
|Abattez 5 ennemis dans une seule utilisation de la concentration en combat
|Arrête-moi si tu peux
|Effectuez un décollage non prévu à l'aéroport de Vice City
|Arrête ton char
|C'est chaud un rhinocéros
|Vol furtif
|Dévalisez une bijouterie sans vous faire détecter
|Plafond de retrait
|Dévalisez 5 chambres fortes de banque et échappez-vous
|Coup classique de l'attaque éclair
|Dévalisez un fourgon blindé et échappez-vous
|L'État du Bonheur
|Explorer toute la Leonida
|Lutte contre les nuisibles
|Braquez une opération illégale appartenant à chacun des gans
|Au début...
|Prenez un cocktail avec vue sur Ocean Beach
|Capital mal acquis
|Cassez tout pour sortir d'un showroom de véhicules dans un style classique
|On va au bowling
|Faites un tabac au bowling de Kolt & Associates
|Record personnel
|Un partenariat de poids
|Les actes sont plus forts
|Décisions prises (pour le meilleur ou pour le pire)
|Pas de bol, j'imagine
|La deuxième fois, c'est la bonne
|La vérité est ailleurs
|C'était quoi ça ?
|Décatombe
|En roulant, cognez des gens pour les renverser
|Pas de petit profit
|Gagnez 250 000 $ en blanchissant des billets marqués grâce à vos contacts
|Faites-vous plaisir
|Dépendez 100 000 $ à travers tous les magasins
|Petits boxes
|Achetez tous les garages
|De service
|Enregistrez 10 véhicules sur l'application Scooter Bros
D'ailleurs, si vous débutez votre aventure avec Jason et Lucia, sachez que nous vous donnons quelques astuces afin de gagner rapidement et facilement de l'argent sur GTA 6.
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