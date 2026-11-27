Vous vous demandez quand vous pourrez pleinement jouer Lucia sur GTA 6 ? Retrouvez toutes les informations dans ce guide dédié.

Comme vous le savez probablement déjà, Grand Theft Auto VI met en scène deux personnages jouables : Jason et Lucia, qui forment un couple. Cependant, en fonction de votre progression, il se peut que le jeu ne vous offre qu'une seule et unique possibilité : incarner seulement Jason. Dès lors, vous vous interrogez très certainement à propos de Lucia, et plus précisément sur le moment à partir duquel traverser l'aventure à ses côtés sera possible. Si tel est le cas, sachez que nous vous expliquons, ci-dessous, à partir de quand Lucia devient réellement jouable sur GTA 6.

À partir de quand Lucia devient-elle jouable sur GTA 6 ?

Lors du prologue de GTA 6, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'incarner Lucia, mais seulement pendant quelques minutes. Après, et plus précisément durant le chapitre 1, le titre de Rockstar Games se concentre pleinement sur Jason, qui est ainsi le seul personnage jouable, et ce, pendant plusieurs heures. Toutefois, et comme vous vous en doutez, cela change par la suite. Mais à quel moment précisément ?

Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que Lucia devient pleinement jouable au début du chapitre 2 de GTA 6. Soulignons que la fin du chapitre 1 offre, encore une fois, quelques séquences avec cette dernière, notamment lors de la mission « Permission de sortie » avec Mattia, qui vous fait une proposition particulière. Or, comme durant le prologue, le temps proposé aux commandes de Lucia est relativement court et surtout linéaire lors de cette mission. Dès lors, ce n'est véritablement qu'à partir du chapitre 2 que vous pourrez jouer librement Lucia sur GTA 6.

Pour conclure, rappelons que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.