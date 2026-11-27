Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de continuer à jouer et explorer Leonida après avoir fini la dernière mission principale de GTA 6. Nous vous livrons la réponse.

Disponible depuis le mois de novembre 2026, Grand Theft Auto VI offre un vaste monde ouvert à explorer, mais aussi de multiples activités à découvrir, et ce, en plus de diverses missions principales réparties dans plusieurs chapitres. Cependant, certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la fin de ce nouvel opus GTA, et plus précisément au sujet des possibilités après avoir bouclé l'aventure de Jason et Lucia.

Dès lors, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent s'il est possible de continuer à jouer et à explorer Leonida après avoir terminé l'histoire principale de GTA 6. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Peut-on continuer à jouer après avoir terminé l'histoire principale de GTA 6 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : il est tout à fait possible de continuer à jouer, et notamment à explorer librement Leonida, après avoir terminé l'histoire principale de GTA 6.

À ce propos, il convient, tout de même, de noter qu'après avoir fini la dernière mission principale de GTA 6, le jeu transportera les joueurs et les joueuses juste avant le point de non-retour, et ce, grâce à une sauvegarde automatique. De ce fait, ces derniers peuvent continuer à jouer au titre et réaliser différentes activités, tout en explorant Leonida à leur rythme, c'est-à-dire avant les événements de la conclusion. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui veulent encore profiter du jeu, malgré le fait d'avoir atteint les crédits du titre de Rockstar Games.

















Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.