Malgré les nombreuses fuites ayant frappé Rockstar Games, un secret majeur de Grand Theft Auto 6 a été préservé jusqu'à sa sortie. Rob Nelson, producteur du jeu, revient sur ce tour de force narratif, le nouveau système de profilage criminel et les choix de conception audacieux du studio.

L'industrie du jeu vidéo est familière des fuites à répétition, et Grand Theft Auto VI n'a pas été épargné ces dernières années, et surtout les mois précédents sont lancement. Pourtant, Rockstar Games a réussi un véritable miracle en cachant l'un des éléments centraux de son intrigue jusqu'au jour du lancement. Un soulagement pour le studio.

Attention, si vous avez joué moins d'une heure, les lignes qui suivent contiennent des spoilers.

Un secret narratif jalousement gardé

Si vous avez joué ne serait-ce qu'une heure au nouveau titre de Rockstar, vous connaissez déjà ce rebondissement. Jason et Lucia, les deux protagonistes, ont un fils nommé Tomás. Cette révélation change radicalement la dynamique du duo, leur offrant une motivation bien plus profonde que le simple appât du gain. Rob Nelson, le producteur du jeu, a confié son immense soulagement face à la préservation de cette surprise (via VGC).

Je suis tellement heureux. C'est fait pour choquer. Nous regardions tout le monde spéculer sur la nature de leur relation, et cela place les choses dans un contexte complètement différent. Vous avez un but à atteindre qui va au-delà d'un énorme compte en banque à la fin.

Le producteur a avoué avoir prié chaque jour pour que ce secret ne soit pas dévoilé, surtout après les piratages subis par le studio en 2022. Heureusement, la surprise est restée intacte, offrant aux joueurs une connexion émotionnelle immédiate avec ce couple cherchant à se construire une vie de famille loin du crime urbain.

















De quoi laisser la surprise aux joueurs, qui ont découvert ce pan de l'histoire par eux-mêmes, comme le souhaitait Rockstar.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la carte interactive, ou encore la liste de tous les codes utiles lors de l'aventure.