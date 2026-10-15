Comment le patron de Take-Two a réagi au second report de GTA 6

Le développement de Grand Theft Auto 6 a pris plus de temps que prévu et a été reporté une deuxième fois, officiellement, au 19 novembre, qui sera sa sortie définitive. Pour témoigner de la pression de Rockstar, le studio a révélé la réaction de Take-Two lorsque l'éditeur a appris la nouvelle.

Le parcours vers la sortie de Grand Theft Auto VI aura été pavé d'embûches, comme c'est souvent le cas pour les projets d'une telle envergure. Initialement espéré pour l'automne 2025, le titre très attendu de Rockstar Games a d'abord glissé vers le mois de mai 2026, avant de subir un second report fixant finalement son lancement au 19 novembre de la même année. Si le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, s'est montré publiquement compréhensif face à ces délais, les coulisses racontent une histoire légèrement différente au moment de l'annonce en interne.

Une réaction spontanée face au retard

Jennifer Kolbe, responsable de l'édition chez Rockstar, s'est confiée à Bloomberg sur le moment où il a fallu annoncer ce nouveau contretemps à la direction. La réaction de Strauss Zelnick fut empreinte d'incrédulité.

Je crois qu'il a dit : « Vous plaisantez, dites-moi que vous plaisantez. »

Cependant, la panique fut de courte durée. Une fois que l'équipe de développement a exposé les nombreuses raisons justifiant ce délai supplémentaire, le dirigeant a rapidement compris les enjeux. Jennifer Kolbe souligne d'ailleurs la chance d'avoir un patron capable d'entendre ces arguments techniques et créatifs sans imposer de date intenable.

Je pense que nous sommes vraiment chanceux qu'il soit aussi raisonnable, car beaucoup de gens diraient : « Vous feriez bien de trouver comment le sortir ». Nous sommes très chanceux de ne pas nous retrouver dans cette situation, car cela arrive à beaucoup d'équipes, et nous avons tous joué à ces jeux, ce n'est pas génial.

















Éviter le syndrome du lancement raté

Cette déclaration fait inévitablement écho aux lancements désastreux que l'industrie a connus ces dernières années, que ce soit Cyberpunk 2077, No Man's Sky ou encore Battlefield 2042, qui avaient tous besoin de temps, et qui se sont révélés être de meilleurs jeux une fois que des mises à jour ont été apportées. En accordant ce temps supplémentaire, Take-Two et Rockstar s'assurent de ne pas reproduire ces erreurs, tout en limitant la pression sur ses équipes.

Si la sortie de GTA 6 est donc prévue pour ce 19 novembre, cela ne concerne que la version PS5 et Xbox Series. La version PC n'a toujours pas de date, mais devrait arriver au début de l'année 2027, selon les rumeurs.