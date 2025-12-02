La colère monte chez les joueurs de Fortnite après une réduction brutale de l'expérience gagnée

Le lancement du Chapitre 7 de Fortnite s'accompagne d'une modification silencieuse qui risque de frustrer la communauté. Epic Games a drastiquement revu à la baisse les gains d'expérience dans la majorité des modes, rendant la complétion du Passe de combat bien plus laborieuse qu'auparavant.
Alors que le Chapitre 6 s'est conclu en apothéose avec l'événement du Point Zéro rassemblant plus de 10 millions de spectateurs
, l'euphorie est vite retombée pour laisser place à une réalité mathématique plus rude. Le lancement du Chapitre 7 marque un tournant dans l'économie du temps de jeu : les développeurs ont appliqué un nerf massif à l'expérience gagnée
, obligeant les joueurs à passer beaucoup plus de temps en jeu pour obtenir les mêmes récompenses.
Une chute vertigineuse des récompenses
Les chiffres rapportés par les analystes de la communauté, notamment FNBRUnderground
, sont sans appel. La réduction touche presque tous les aspects du jeu. Les quêtes hebdomadaires, qui sont souvent le moteur principal de la progression pour les joueurs occasionnels, ne rapportent plus que 134 000 XP, contre 170 000 XP lors de la saison précédente
(baisse 20 % par semaine). Mais c'est le mode Sauver le Monde qui subit la coupe la plus sévère.
Autrefois considéré comme une méthode efficace pour accumuler de l'expérience, il a été littéralement décimé en perdant 50 % d'XP par session
. Même les modes favorisant la créativité et la détente ne sont pas épargnés. L'XP obtenue passivement dans LEGO Fortnite chute de 2 250 à 1 550 par minute, tandis que les cartes du mode Créatif voient leurs gains passer de 2 300 à 1 750 XP.
Une saison plus longue pour justifier le grind ?
Epic Games n'a pas fourni d'explication officielle pour justifier ce changement de cap soudain. La théorie la plus répandue parmi les joueurs concerne la durée de la saison actuelle. Prévue pour se terminer début mars, elle s'étendra sur plus de 90 jours, ce qui en fait l'une des plus longues de ces dernières années. Si cela représente effectivement une durée supérieure aux 85 jours de la saison 4, cet allongement d'une dizaine de jours semble bien insuffisant pour légitimer une telle réduction des gains.
Pour compenser cette difficulté accrue, le jeu semble multiplier le nombre de quêtes disponibles et force la main des joueurs pour qu'ils explorent d'autres horizons
. Certains contenus du Passe de combat nécessitent désormais de valider des objectifs dans des modes spécifiques comme Rechargé. Il faudra donc s'armer de patience et diversifier ses sessions de jeu pour espérer atteindre le niveau 100 sans encombre.
Enfin, n'oubliez pas de récupérer le parapluie Top 1 de la saison 1 du Chapitre 7
. Epic Games prépare aussi une fonctionnalité semblable à Warzone pour son battle royale
.
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